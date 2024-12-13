Gerador de Vídeo de Visão Geral de Instalações: Crie Tours Imersivos

Crie tours cativantes de instalações rapidamente. Nosso gerador de vídeo AI usa avatares AI para dar vida às suas explicações sem esforço.

564/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo conciso de 30 segundos direcionado a clientes potenciais e investidores, com o objetivo de destacar a instalação operacional inovadora de uma empresa. Visualmente, deve ser elegante e profissional, com renderizações 3D e animações sutis, acompanhadas por uma narração autoritária, mas acessível. Ao utilizar os avatares AI da HeyGen, o vídeo pode apresentar um apresentador virtual realista guiando os espectadores por áreas-chave, tornando a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta acessível e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 60 segundos de comunicação interna para novos funcionários, oferecendo uma visão geral acolhedora das instalações. A estética visual deve ser calorosa e convidativa, usando infográficos claros e filmagens do mundo real, sublinhados por uma narração amigável e tranquilizadora. Este vídeo deve ilustrar como o uso dos modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen permite que os departamentos de RH produzam rapidamente conteúdo de integração envolvente e informativo sem habilidades extensas de design, garantindo uma marca consistente e mensagens claras.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma peça dinâmica de conteúdo de mídia social de 15 segundos para organizadores de eventos e participantes, provocando uma conferência da indústria que se aproxima em um local único. Empregue um estilo visual acelerado com cortes rápidos de visuais impressionantes e música de alta energia, usando legendas concisas e impactantes em vez de uma narração completa. Destaque como a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen permite que os criadores montem rapidamente visuais cativantes para suas campanhas de mídia social, tornando o processo de geração de vídeos curtos de marketing sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Visão Geral de Instalações

Crie vídeos profissionais e envolventes de visão geral de instalações em apenas quatro passos simples, transformando seu texto em histórias visuais atraentes com AI.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Selecione um modelo pré-fabricado projetado para apresentações ou comece com uma tela em branco para começar a criar seu vídeo de visão geral de instalações de forma eficiente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro detalhando as características e destaques de sua instalação. Nosso Gerador de Texto para Vídeo converterá suas palavras em cenas de vídeo dinâmicas.
3
Step 3
Adicione Avatares AI e Narrações
Adicione avatares AI realistas para apresentar a história de sua instalação ou gere narrações envolventes a partir do seu texto, dando vida à sua narrativa de forma perfeita.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Utilize ferramentas de edição integradas para adicionar branding, ajustar visuais e, em seguida, exportar seu vídeo de visão geral de instalações de alta qualidade no formato desejado para compartilhamento imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

.

Gere conteúdo cativante para mídias sociais para promover sua instalação, alcançando um público mais amplo e aumentando a visibilidade online.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing criativos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing envolventes e conteúdo de mídia social sem esforço. Aproveite nossos modelos pré-fabricados e recursos poderosos de AI para produzir visuais atraentes que capturam a atenção e contam a história da sua marca.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo AI eficaz?

O HeyGen se destaca como um avançado gerador de vídeo AI ao transformar texto em vídeos profissionais com avatares AI realistas e narrações naturais. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de alta qualidade sem edição complexa.

O HeyGen oferece ferramentas abrangentes para geração de vídeo de ponta a ponta?

Sim, o HeyGen fornece um conjunto completo de ferramentas de edição dentro de seu editor online para geração de vídeo de ponta a ponta. Você pode facilmente adicionar legendas, integrar seus ativos de marca e refinar seu projeto de vídeo do início ao fim.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos profissionais de visão geral de instalações?

Absolutamente, o HeyGen é um excelente gerador de vídeo de visão geral de instalações, permitindo que você produza visuais claros e informativos. É perfeito para mostrar sua localização ou serviços, criando vídeos de marketing atraentes com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo