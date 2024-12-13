Gerador de Vídeos de Orientação de Instalações: Vídeos de Treinamento Rápido

Transforme rapidamente scripts de texto em vídeos de treinamento profissional. Nossa capacidade de texto-para-vídeo simplifica a documentação.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 90 segundos para todos os funcionários que necessitam de treinamento de conformidade, delineando protocolos de evacuação de emergência. Utilize o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para garantir a entrega precisa do conteúdo, combinando visuais instrutivos, possivelmente com elementos animados, com áudio claro e calmo, além de legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia de 2 minutos para técnicos e equipes de manutenção, documentando meticulosamente as etapas de solução de problemas para uma peça complexa de maquinário, servindo como documentação crítica em vídeo. O vídeo deve empregar visuais detalhados, passo a passo, com sobreposições de texto na tela, aprimorados pelo suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes, e uma narração precisa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para a integração de novos contratados em funções técnicas, apresentando uma ferramenta de software proprietária. Adote um estilo gráfico moderno, apresentando um avatar de IA para apresentar funcionalidades chave, e garanta que o resultado seja otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, tudo enquanto mantém uma voz amigável e informativa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Orientação de Instalações

Produza facilmente documentação em vídeo clara, consistente e envolvente para procedimentos de instalações, protocolos de segurança e guias operacionais com IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Orientação
Comece inserindo seu texto de orientação de instalações. Nossa plataforma transforma seu script em um vídeo dinâmico usando a capacidade de Texto-para-vídeo, garantindo precisão para treinamento de segurança e operacional.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador Virtual
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Esses avatares oferecem uma presença profissional e consistente na tela, ideal para vários vídeos de treinamento e guias de instruções.
3
Step 3
Adicione Elementos de Áudio Essenciais
Aprimore seu vídeo com narração profissional. Aproveite o recurso de geração de narração para criar áudio claro e natural que complementa seu conteúdo visual, garantindo que sua orientação seja facilmente compreendida.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de orientação de instalações e prepare-o para distribuição. Utilize nossa funcionalidade de exportação para baixar seu vídeo de alta qualidade, pronto para integração em seu sistema de gestão de aprendizagem ou documentação interna.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Operacionais Complexos

Simplifique procedimentos operacionais complexos e informações de instalações por meio de explicações em vídeo claras e envolventes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento profissional usando tecnologia avançada de geração de vídeo por IA. Você pode facilmente transformar scripts em documentação de vídeo envolvente com avatares de IA e geração automatizada de narração.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar avatares de IA e conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece recursos robustos para personalizar seus avatares de IA e conteúdo de vídeo, incluindo controles de branding, uma rica biblioteca de mídia e vários templates e cenas. Isso permite vídeos explicativos e guias de instruções personalizados.

O HeyGen pode suportar localização e acessibilidade para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen facilita o alcance global oferecendo recursos como legendas e geração de narração, tornando seus vídeos de treinamento e de conformidade acessíveis e localizados para diversos públicos.

Quais opções de saída estão disponíveis para vídeos gerados com o HeyGen?

O HeyGen oferece opções de saída flexíveis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações de alta qualidade, garantindo que seus vídeos gerados por IA sejam otimizados para várias plataformas e usos, como treinamento de segurança no trabalho e integração.

