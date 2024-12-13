Crie um tutorial de 1 minuto para proprietários de pequenas empresas que estão enfrentando dificuldades com seus vídeos de marketing, demonstrando como usar um "gerador de vídeos para Facebook" para produzir rapidamente conteúdo envolvente. O vídeo deve ter um estilo visual limpo e profissional, com sobreposições de texto claras e uma narração instrutiva e calma gerada por IA. Destaque a eficiência obtida ao utilizar modelos de vídeo e a conveniência das legendas automáticas para um alcance mais amplo nas redes sociais.

Gerar Vídeo