Gere anúncios em vídeo para Facebook que param a rolagem sem esforço. Nossa plataforma utiliza os modelos e cenas do HeyGen para simplificar a criação de seus anúncios.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Profissionais de marketing experientes e agências que estão ampliando suas campanhas vão apreciar este vídeo dinâmico de 45 segundos, que mostra como o HeyGen utiliza a IA generativa para criar anúncios poderosos dentro do Gerenciador de Anúncios do Meta. Veja como 'Avatares de IA' e 'Geração de narração' se unem a visuais rápidos e música de fundo envolvente para criar vídeos dinâmicos de múltiplos clipes que capturam a atenção.
Para empreendedores solo e criadores de conteúdo que estão dando os primeiros passos na criação de anúncios em vídeo, um guia amigável de 60 segundos revela como é fácil produzir anúncios em vídeo de alta qualidade para o Facebook. Este guia passo a passo utiliza a 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e 'Legendas/captions' do HeyGen dentro de um editor de vídeo fácil de usar, apresentando capturas de tela claras e uma voz calorosa e orientadora para destacar sobreposições de texto essenciais.
Empresas que buscam criativos de anúncios consistentes e uma forte presença de marca se beneficiarão deste resumo limpo e de 30 segundos, focando nas capacidades eficientes de geração de vídeo do HeyGen. Aprenda a manter seu Kit de Marca e adaptar seu conteúdo de forma fluida usando 'Redimensionamento de proporção e exportações' e 'Modelos e cenas', entregues com um estilo visual corporativo profissional e música de fundo animada.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo para Facebook que param a rolagem e criativos de anúncios, impulsionando melhores resultados de campanha com geração de vídeo alimentada por IA.
Anúncios em Vídeo Envolventes para Mídias Sociais.
Gere sem esforço anúncios em vídeo cativantes para o Facebook e outras plataformas, aumentando a visibilidade e o engajamento de suas campanhas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode acelerar a criação de anúncios em vídeo para Facebook?
O HeyGen funciona como um gerador de vídeo avançado e criador de vídeos de anúncios, utilizando ferramentas com tecnologia de IA e modelos de vídeo profissionalmente projetados. Esta abordagem simplificada permite que você produza rapidamente anúncios em vídeo de alta qualidade para o Facebook, transformando suas ideias criativas em visuais atraentes de forma eficiente.
Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para anúncios em vídeo no HeyGen?
Com o HeyGen, você pode personalizar totalmente seu criativo de anúncio adicionando sobreposições de texto dinâmicas, escolhendo músicas e incorporando chamadas para ação eficazes. O recurso Kit de Marca garante uma marca consistente, enquanto o editor de arrastar e soltar permite a fácil integração de mídia para criar anúncios em vídeo dinâmicos de múltiplos clipes.
O HeyGen pode ajudar a otimizar anúncios em vídeo para Facebook em várias plataformas e posicionamentos?
Absolutamente. O HeyGen suporta redimensionamento de proporção e exportações, permitindo que você otimize seu criativo de anúncio para diferentes posicionamentos de anúncios em vídeo no Facebook de forma fluida. Isso garante que seus anúncios em vídeo pareçam polidos e envolventes em todos os canais, do feed às Stories.
O HeyGen utiliza IA generativa para aprimorar o criativo de anúncios do Facebook?
Sim, o HeyGen aproveita a IA generativa para geração de vídeo sofisticada. Isso inclui capacidades como texto para vídeo a partir de roteiro e o uso de avatares de IA, simplificando significativamente o processo de criação de um anúncio em vídeo e capacitando você a criar criativos de anúncios únicos e impactantes para o Facebook.