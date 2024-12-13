Sim, o HeyGen aproveita a IA generativa para geração de vídeo sofisticada. Isso inclui capacidades como texto para vídeo a partir de roteiro e o uso de avatares de IA, simplificando significativamente o processo de criação de um anúncio em vídeo e capacitando você a criar criativos de anúncios únicos e impactantes para o Facebook.