Criador de Vídeos para Anúncios no Facebook: Crie Anúncios de Vídeo Envolventes Rápido

Crie anúncios de vídeo para Facebook que chamam a atenção em minutos. Aproveite a IA e os ricos modelos de vídeo, transformando seu roteiro diretamente em vídeos envolventes com o recurso de Texto para Vídeo.

Crie um anúncio de vídeo vibrante de 30 segundos para Facebook de um novo produto de e-commerce voltado para jovens empreendedores, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma trilha sonora animada e inspiradora que torne o anúncio irresistível, gerando interesse imediato e cliques.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos explicando uma solução de software complexa para tomadores de decisão B2B, empregando uma abordagem clara de narrativa. A estética visual deve ser profissional e minimalista, complementada por uma narração calma e autoritária e legendas proeminentes, facilmente geradas através do recurso de texto para vídeo da HeyGen, garantindo máxima compreensão usando modelos de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para redes sociais, ideal para anúncios de vídeo no Facebook, apresentando um depoimento simulado de cliente para um produto de estilo de vida, direcionado a indivíduos que buscam avaliações autênticas. Adote um estilo visual caloroso e genuíno com música de fundo suave. Melhore a narrativa visual integrando imagens relevantes do banco de mídia/suporte de estoque da HeyGen, garantindo uma apresentação polida e confiável em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos para uma venda relâmpago por tempo limitado, visando gerar ação urgente dos compradores de varejo. O estilo visual deve ser rápido e emocionante, com sobreposições de texto ousadas e chamativas e uma trilha sonora energética e cativante. Aproveite a ampla gama de modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um anúncio de alto impacto, garantindo um claro chamado à ação.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios no Facebook

Crie anúncios de vídeo para Facebook que chamam a atenção sem esforço com nosso criador de vídeos com IA, projetado para ajudá-lo a criar campanhas de redes sociais envolventes.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais para iniciar seu processo criativo para anúncios de vídeo envolventes no Facebook. Nossos modelos e cenas fornecem uma base sólida.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com IA
Dê vida à sua história adicionando texto de introdução, texto principal e uma conclusão impactante. Utilize nossas poderosas capacidades de IA, incluindo geração de narração, para transformar automaticamente seu roteiro em visuais dinâmicos.
3
Step 3
Aplique Seu Kit de Marca
Garanta a consistência da marca e crie anúncios que chamam a atenção aplicando os elementos únicos do seu kit de marca. Personalize fontes, cores e logotipos usando nossos controles de branding para tornar seu anúncio distintamente seu.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Vídeo para Facebook
Finalize seu anúncio de vídeo envolvente e exporte-o no formato ideal para o Facebook. Nossa plataforma suporta redimensionamento e exportação de proporção, garantindo que seu anúncio fique perfeito em qualquer plataforma de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos Dinâmicos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo envolventes com IA, construindo confiança e credibilidade para sua marca no Facebook.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo para Facebook envolventes e que chamam a atenção?

A HeyGen permite que você crie facilmente anúncios de vídeo cativantes para Facebook usando avatares de IA, modelos dinâmicos e ferramentas de edição intuitivas. Você pode adicionar facilmente elementos poderosos de chamada para ação e otimizar sua introdução e conclusão para garantir que seus anúncios realmente chamem a atenção. Este processo simplificado ajuda você a focar em contar histórias envolventes para seu público.

Quais tipos de modelos de vídeo estão disponíveis na HeyGen para vídeos de redes sociais?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais adaptados para vários vídeos de redes sociais, incluindo anúncios de vídeo para Facebook. Esses modelos fornecem uma base sólida, permitindo que você crie rapidamente conteúdo polido para suas campanhas. Você pode personalizá-los com seu próprio texto, mídia e branding para se adequar à sua visão criativa.

Posso personalizar meu kit de marca e adicionar fontes personalizadas aos meus anúncios de vídeo para Facebook com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite total consistência de marca em todos os seus anúncios de vídeo. Você pode facilmente carregar os elementos do seu kit de marca, incluindo logotipos e cores específicas, e integrar fontes personalizadas para manter sua identidade de marca única em cada anúncio de vídeo para Facebook. Isso garante que sua mensagem seja entregue de forma profissional e consistente.

Como o editor de vídeo com IA da HeyGen auxilia na criação de narrativas envolventes para anúncios?

O editor de vídeo com IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo publicitário envolvente transformando texto em vídeo com avatares de IA realistas e narrações. Isso permite que você se concentre no desenvolvimento de narrativas fortes, desde textos introdutórios impactantes até textos persuasivos, garantindo que sua mensagem ressoe efetivamente e crie vídeos de redes sociais desejados.

