Crie um vídeo introdutório de 45 segundos para novos pacientes, concentrando-se em dicas essenciais de saúde ocular. Esta produção de "criador de vídeos de cuidados com os olhos" deve adotar um estilo visual brilhante e informativo complementado por uma narração calma e tranquilizadora, aproveitando a geração avançada de voz da HeyGen para garantir clareza e impacto nesses vídeos de saúde cruciais para o público em geral.

Gerar Vídeo