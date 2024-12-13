Produza um vibrante vídeo de marketing de 30 segundos para uma próxima feira, direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam se destacar rapidamente. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com gráficos limpos e uma trilha sonora animada e energética. Este clipe demonstrará como os usuários podem criar facilmente conteúdo atraente de "criador de vídeos para exposições" usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para apresentar seus produtos e serviços de forma eficaz em qualquer evento.

