Produza um vibrante vídeo de marketing de 30 segundos para uma próxima feira, direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam se destacar rapidamente. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com gráficos limpos e uma trilha sonora animada e energética. Este clipe demonstrará como os usuários podem criar facilmente conteúdo atraente de "criador de vídeos para exposições" usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para apresentar seus produtos e serviços de forma eficaz em qualquer evento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos, projetado para apresentar um novo recurso de software a potenciais clientes em busca de soluções inovadoras. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, mas amigável, utilizando um avatar de IA realista para narrar conceitos complexos com clareza. Esta peça de "vídeos explicativos" destacará os principais benefícios, aproveitando os avançados avatares de IA da HeyGen para oferecer uma apresentação fluida e memorável de "conteúdo em vídeo" valioso.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um curto e cativante vídeo de 15 segundos para redes sociais, direcionado a consumidores online que estão rolando seus feeds, para anunciar uma venda relâmpago. O vídeo precisa ser rápido, com transições visualmente envolventes, acompanhado de música de fundo em alta, e, crucialmente, incluir Legendas/legendas geradas automaticamente pela HeyGen para garantir o máximo impacto mesmo quando visualizado sem som, tornando-o perfeito "conteúdo de formato curto" para gerar engajamento imediato.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo corporativo polido de 60 segundos para funcionários internos, detalhando novas diretrizes de conformidade, destinado a uma disseminação rápida e clara. A estética deve ser limpa e profissional, com um tom tranquilizador e autoritário transmitido através da geração precisa de Narração. Esta peça de "serviços de vídeo corporativo" garante uma mensagem consistente em todos os departamentos, funcionando como um mini módulo eficaz de "vídeos de treinamento corporativo", otimizando as comunicações internas com a HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Exposições

Produza facilmente vídeos dinâmicos e envolventes para exposições com a plataforma de IA da HeyGen, garantindo que sua mensagem se destaque e cative seu público.

1
Step 1
Crie Seu Script e Avatar
Comece transformando o script de seus vídeos de marketing em visuais atraentes. Utilize nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de script para gerar conteúdo envolvente, selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca profissionalmente.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu conteúdo de vídeo incorporando mídia relevante de nossa extensa biblioteca. Aplique seus controles de Branding exclusivos, incluindo logotipos e cores da marca, para garantir uma imagem corporativa consistente e profissional para sua apresentação na exposição.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Aperfeiçoe seus vídeos explicativos com comunicação clara. Gere automaticamente narrações que ressoem com seu público e adicione Legendas/legendas precisas para garantir que sua mensagem seja acessível e impactante, engajando um público mais amplo em sua exposição.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto de vídeo para exposição otimizando-o para várias plataformas. Use o redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu vídeo para conteúdo de redes sociais ou telas grandes, garantindo o máximo impacto e alcance para seus esforços promocionais.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos poderosos de depoimentos e histórias de sucesso de clientes para construir confiança e demonstrar valor de forma eficaz em sua exposição ou online.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de marketing atraentes?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de marketing profissionais de forma fácil com avatares de IA e texto para vídeo a partir de um script, impulsionando sua narrativa criativa.

Quais tipos de conteúdo de vídeo criativo a HeyGen pode produzir?

A HeyGen se destaca na geração de diversos conteúdos de vídeo criativos, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos de treinamento corporativo eficazes e conteúdo dinâmico para redes sociais.

A HeyGen oferece recursos para produzir conteúdo de formato curto para redes sociais?

Sim, a HeyGen fornece ferramentas robustas como avatares de IA e redimensionamento flexível de proporção para criar facilmente conteúdo de formato curto cativante otimizado para todas as plataformas de redes sociais.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?

A HeyGen garante uma integração de marca perfeita ao oferecer controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores em todo o seu conteúdo de vídeo profissional.

