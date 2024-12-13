Crie um vídeo explicativo animado de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas lançando um novo serviço, demonstrando como seu produto resolve um problema comum. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos vibrantes e uma narração amigável e profissional em IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar a solução e aproveite a geração de narração para uma comunicação clara, transmitindo efetivamente uma forte estratégia de marketing.

Gerar Vídeo