Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo educacional conciso de 45 segundos voltado para estudantes ou profissionais ocupados, simplificando um conceito científico complexo. Utilize um avatar de IA amigável e acessível para guiar a narrativa, combinado com texto envolvente na tela e animações simples. O áudio deve ser claro e informativo, garantindo fácil compreensão através do uso de avatares de IA para criar vídeos animados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de apresentação dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, destacando três vantagens principais de uma ferramenta de produtividade online. Aproveite um dos diversos modelos e cenas da plataforma para uma montagem visualmente atraente e de ritmo acelerado, complementada por música de fundo animada e sobreposições de texto mínimas. Esta peça curta, pronta para redes sociais, deve capturar rapidamente a atenção e transmitir a eficiência da ferramenta.
Prompt de Exemplo 3
Elabore um vídeo corporativo profissional de 50 segundos para comunicação interna, anunciando uma nova política da empresa para todos os funcionários. O estilo visual deve ser limpo e autoritário, apresentando um apresentador virtual criado a partir de um roteiro de texto para vídeo, garantindo consistência de marca. Inclua legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e compreensão entre equipes diversas, apresentando informações essenciais de forma clara.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Apresentação Explicativa

Crie vídeos explicativos e apresentações profissionais com IA de forma fácil, transformando texto em conteúdo visual envolvente em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre nossos diversos modelos e cenas ou inicie com uma tela em branco em nosso editor intuitivo para construir seu vídeo de apresentação explicativa.
2
Step 2
Adicione Roteiro e Avatar de IA
Cole seu roteiro, depois escolha entre nossos avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Nossa plataforma gerará automaticamente narrações com som natural.
3
Step 3
Personalize Sua Marca
Personalize seu vídeo aplicando seus controles de marca personalizados, incluindo logotipos e paletas de cores, garantindo que sua apresentação esteja alinhada com sua identidade.
4
Step 4
Gere e Exporte
Revise seu vídeo explicativo concluído, faça os ajustes finais e exporte-o instantaneamente em vários formatos adequados para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produzir Explicativos para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos explicativos curtos e cativantes para mídias sociais, aumentando o engajamento e transmitindo mensagens-chave de forma eficaz para seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos visualmente atraentes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos explicativos profissionais e visualmente atraentes com facilidade. Aproveite uma ampla gama de modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia para dar vida às suas ideias através de diversos estilos de vídeo e elementos animados, garantindo que sua mensagem cative seu público.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para meus vídeos de apresentação?

O HeyGen oferece robustas opções de personalização criativa para seus vídeos de apresentação, garantindo consistência de marca em todo o seu conteúdo. Você pode facilmente integrar suas fontes personalizadas, logotipos e paletas de cores específicas para alinhar cada vídeo com sua identidade de marca única e diretrizes de design.

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo explicativo profissional?

O HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo explicativo profissional através de sua funcionalidade intuitiva de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade, tornando a produção de vídeos incrivelmente fácil e eficiente.

O HeyGen pode gerar vídeos animados eficazes para fins de treinamento ou marketing?

Absolutamente, o HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA ideal para gerar vídeos animados eficazes voltados para treinamento e marketing. Utilize suas poderosas ferramentas e modelos para criar conteúdo impactante para campanhas de mídia social, explicativos educacionais ou comunicações internas, economizando tempo e recursos significativos.

