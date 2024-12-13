Crie Vídeos Envolventes com Nosso Gerador de Vídeos Explicativos

Desenvolva vídeos explicativos de produtos cativantes com facilidade. Utilize os avatares de IA da HeyGen para dar vida ao seu roteiro, entregando uma comunicação clara sem necessidade de expertise em design.

Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a empreendedores antenados em tecnologia, mostrando como um gerador de vídeo com IA pode simplificar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e elegante, com cortes rápidos e gráficos em movimento profissionais, complementados por uma narração energética e confiante. Enfatize a facilidade de transformar Texto em vídeo a partir de um roteiro e utilizar diversos avatares de IA para dar vida às ideias sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma demonstração de produto de 90 segundos para gerentes de marketing, ilustrando um novo recurso de software. O vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico e envolvente, com uma mistura de suporte realista de estoque da biblioteca de mídia e gravações de tela nítidas, acompanhadas por uma narração amigável e informativa. Destaque a eficiência de usar Modelos e cenas pré-desenhados para criar vídeos explicativos de produtos atraentes sem edição extensa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 1 minuto direcionado a educadores e treinadores corporativos, simplificando um conceito complexo em um formato de fácil compreensão. O estilo visual deve ser brilhante, convidativo e centrado em personagens, com uma narração calma e articulada. Mostre como a geração de Narração e as Legendas automáticas melhoram a comunicação clara e a acessibilidade para ambientes de aprendizagem diversos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial técnico detalhado de 2 minutos para desenvolvedores e líderes de projetos técnicos, demonstrando uma nova integração de API. O estilo visual deve ser limpo, instrutivo e focado em ações na tela com uma narração clara e passo a passo. Ilustre a flexibilidade de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e o uso de avatares de IA para introduzir seções técnicas chave.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Anúncios

Crie vídeos explicativos de anúncios envolventes com avatares de IA e ferramentas de edição poderosas, simplificando sua estratégia de marketing para uma comunicação clara.

1
Step 1
Crie Seu Projeto a Partir de um Modelo
Inicie seu vídeo explicativo de anúncio selecionando a partir de uma biblioteca de modelos profissionais, projetados para você começar rapidamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Escolha um avatar de IA para apresentar sua mensagem e cole seu roteiro. Nossa IA gerará automaticamente o conteúdo do vídeo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Enriqueça seu vídeo com narrações geradas e legendas adicionadas automaticamente, garantindo uma comunicação clara para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo MP4
Finalize seu vídeo explicativo de anúncio e exporte-o como um arquivo de vídeo MP4 de alta qualidade, pronto para uso imediato em sua estratégia de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos de IA atraentes para comunicar claramente o sucesso dos clientes e construir credibilidade para seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos ao atuar como um avançado gerador de vídeos com IA, permitindo que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade sem precisar de habilidades extensas de edição. Sua ferramenta online intuitiva simplifica o processo, tornando fácil criar vídeos explicativos atraentes para uma comunicação clara.

A HeyGen pode personalizar vídeos explicativos animados com branding específico?

Com certeza. A HeyGen permite que você personalize seus vídeos explicativos animados usando uma ampla gama de modelos e diversos avatares de IA. Você pode facilmente aplicar seus controles de branding, incluindo logotipos e cores, para manter uma mensagem consistente.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para produção de vídeos?

A HeyGen oferece recursos robustos como geração de narração com IA e legendas automáticas, melhorando a acessibilidade e o alcance do seu conteúdo. A plataforma suporta conversão de texto em vídeo de forma integrada e oferece uma biblioteca de mídia abrangente com vídeos de estoque, garantindo saídas de vídeo MP4 de alta qualidade.

A HeyGen é uma ferramenta eficaz para diversos vídeos explicativos de produtos?

Sim, a HeyGen é altamente eficaz para criar diversos vídeos explicativos de produtos, tornando-se um ativo valioso para sua estratégia de marketing. Com ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e uma rica seleção de modelos, este gerador de vídeos com IA ajuda você a produzir rapidamente conteúdo envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo