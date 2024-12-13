Imagine criar cursos online e guias de produtos de forma envolvente e fácil; este vídeo tutorial de 60 segundos, voltado para criadores de cursos online e pequenos empresários, demonstrará como criar vídeos tutoriais sem esforço. O estilo visual profissional e encorajador, complementado por uma narração calorosa e amigável, mostrará o poder de usar Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para dar vida às suas lições, completo com avatares de IA envolventes para entregar seu conteúdo especializado.

Gerar Vídeo