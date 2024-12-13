Criador de Vídeos de Treinamento Experiencial: Impulsione o Aprendizado

Transforme o aprendizado da sua equipe com vídeos de treinamento envolventes, criados rapidamente usando avatares de IA e recursos de edição intuitivos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo instrucional de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, abordando especificamente 'como fazer um vídeo de treinamento' de forma eficiente. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual amigável e passo a passo, aproveitando modelos personalizáveis e cenas para simplificar processos complexos e aumentar a confiança na criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para treinadores corporativos, destacando os benefícios de uma nova atualização de software. Deve apresentar uma estética elegante e profissional, utilizando um avatar de IA para apresentar os principais recursos de forma concisa e envolvente, melhorando a compreensão e retenção.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de demonstração de produto de 90 segundos para equipes de marketing, direcionado a clientes que precisam de uma visão geral rápida de um recurso complexo. Empregue um estilo visualmente rico com amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para garantir clareza e acessibilidade em um ambiente virtual agitado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento Experiencial

Transforme rapidamente material de treinamento complexo em experiências de vídeo envolventes e interativas que cativam os alunos e aumentam a retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Principal
Comece gerando um roteiro com o roteirista de IA ou selecione entre modelos personalizáveis para delinear a narrativa do seu vídeo de treinamento experiencial.
2
Step 2
Selecione Visuais Envolventes
Dê vida ao seu treinamento selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo ou enriqueça as cenas com visuais atraentes da biblioteca de mídia.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Aprimore seu vídeo com narrações de som natural e mantenha a consistência da marca aplicando seus logotipos e cores através dos controles de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento experiencial e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento perfeito em qualquer plataforma para alcançar seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximize o Engajamento e a Retenção dos Alunos

Aproveite as ferramentas de vídeo com IA para criar vídeos de treinamento envolventes que cativam os alunos e melhoram significativamente a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos de treinamento abrangente?

HeyGen é uma poderosa plataforma de criação de vídeos com IA projetada para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento de forma eficiente. Oferece modelos personalizáveis e uma robusta biblioteca de mídia, facilitando a produção de vídeos de treinamento envolventes para qualquer finalidade.

O HeyGen utiliza IA para aprimorar vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen aproveita ferramentas avançadas de vídeo com IA, como avatares de IA e texto para fala, para dar vida ao seu conteúdo. Isso permite gerar narrações profissionais e visuais dinâmicos sem a necessidade de configurações de produção complexas.

Quais controles de branding estão disponíveis para meus vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece recursos abrangentes de controle de marca para manter a consistência em seus vídeos de treinamento. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas usando nossa interface de edição de arrastar e soltar para garantir que cada vídeo reflita a identidade da sua empresa.

Posso criar vídeos de treinamento a partir de roteiros facilmente com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento permitindo que você transforme roteiros diretamente em vídeo. Nossa plataforma inclui um roteirista de IA para auxiliar na geração de conteúdo e suporte para diversos formatos de proporção para várias plataformas.

