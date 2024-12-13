Crie um vídeo de 1 minuto demonstrando como um gerador de vídeos de notícias com IA pode otimizar a produção para redações. Direcione-se a profissionais de notícias e editores técnicos com um estilo visual limpo e profissional e uma narração autoritária. Destaque a facilidade de uso com a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e a versatilidade de avatares de IA para apresentar conteúdos diversos.

