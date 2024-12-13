Criador de Vídeos de Prévia de Exposição: Crie Prévias Envolventes

Gere rapidamente prévias de vídeo em alta resolução para suas exposições com modelos personalizáveis e cenas diversas.

Crie um vídeo de prévia de exposição de 45 segundos usando os modelos personalizáveis do HeyGen, voltado para entusiastas de arte e frequentadores de eventos culturais, apresentando uma próxima exposição de galeria com um estilo visual elegante e um fundo musical instrumental sofisticado, complementado por uma narração clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de prévia de 30 segundos para uma nova exposição de tecnologia, direcionado a profissionais da indústria tecnológica e potenciais investidores, com uma estética visual futurista e uma trilha sonora eletrônica animada, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar inovações chave.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing de 60 segundos para promover um estande de feira B2B, falando diretamente com proprietários de empresas e gerentes de marketing, empregando um estilo visual profissional e limpo e uma narração informativa gerada pela capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen, para explicar rapidamente os benefícios do produto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo curto de 20 segundos como prévia de exposição para um museu histórico, envolvendo estudantes e famílias com um estilo visual acolhedor e uma narração entusiástica, garantindo acessibilidade através das legendas/captions do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prévia de Exposição

Crie vídeos cativantes de prévia de exposição sem esforço com nossa plataforma com tecnologia de IA. Projete apresentações visuais impressionantes que impressionam seu público e destacam seu trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo a narrativa da sua exposição em nosso editor. Aproveite nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente suas ideias em um esboço de vídeo dinâmico, utilizando "criação de texto-para-vídeo" para eficiência.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma rica biblioteca de "Modelos & cenas" projetados para complementar perfeitamente sua exposição. Nossos diversos "modelos de vídeo" permitem que você personalize cada elemento para combinar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA Envolventes
Enriqueça seu vídeo com nossos "avatares de IA" realistas. Selecione um "avatar de IA" para apresentar informações, guiar os espectadores pela sua exposição e adicionar um toque humano profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação no "criador de vídeos de prévia de exposição" e exporte seu "vídeo em alta resolução". Utilize nosso recurso de "Redimensionamento de proporção & exportações" para se ajustar perfeitamente a várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire o Público com Teasers Motivacionais de Exposição

.

Gere teasers de vídeo inspiradores e motivadores que criam expectativa e motivam o público a comparecer à sua próxima exposição ou evento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode atuar como um poderoso criador de vídeos de prévia de exposição?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos impressionantes de prévia de exposição usando a criação de vídeo com tecnologia de IA. Com uma ampla gama de modelos personalizáveis, você pode rapidamente projetar conteúdos envolventes que capturam a atenção e transmitem sua mensagem de forma eficaz.

Quais capacidades inovadoras de IA o HeyGen traz para a criação de vídeos?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos com recursos avançados de vídeo com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas que podem apresentar seu conteúdo. Basta inserir seu roteiro para uma criação de texto-para-vídeo perfeita, completa com geração de narração natural, tornando o HeyGen um agente de vídeo inteligente de IA.

O HeyGen simplifica a produção de vários vídeos de marketing?

Com certeza, o HeyGen é projetado para simplificar a produção de diversos vídeos de marketing, vídeos explicativos e vídeos para redes sociais. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar permite a montagem rápida de vídeos curtos, garantindo que seu conteúdo de marketing seja sempre envolvente e alinhado à marca.

É possível personalizar totalmente meus projetos de vídeo no HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização através de seus modelos personalizáveis e controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca. Você também pode adicionar legendas/captions e exportar seu vídeo final em alta resolução para combinar perfeitamente com a estética da sua marca.

