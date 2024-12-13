Um vídeo personalizado de treino de 30 segundos poderia atingir profissionais ocupados em busca de rotinas eficientes para fazer em casa, apresentando um estilo visual limpo e motivador com demonstrações claras e uma narração profissional encorajadora. Utilize a geração de Texto-para-vídeo e de Narração da HeyGen para criar facilmente vídeos de fitness envolventes.

Gerar Vídeo