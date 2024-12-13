A HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos AI fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos profissionais sem experiência prévia em edição. Com capacidades como conversão de Texto-para-Vídeo e geração automática de Narração, a HeyGen garante que a produção de vídeos de alta qualidade seja eficiente e acessível, potencialmente levando a economias de orçamento em comparação com métodos tradicionais.