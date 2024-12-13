Imagine um "vídeo resumo executivo" de 60 segundos, projetado para fundadores de startups apresentarem-se a investidores de capital de risco, com o objetivo de destilar planos de negócios complexos em uma apresentação memorável e de alto impacto. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando infográficos dinâmicos para destacar métricas-chave, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional e autoritária gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen. Este vídeo visa chamar a atenção e transmitir informações críticas de forma eficiente, demonstrando o poder da comunicação concisa impulsionada por IA.

