Eleve suas comunicações internas com avatares de IA, criando vídeos e mensagens de CEO atraentes que ressoam com sua equipe de forma rápida e eficiente.

Gere um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para todos os funcionários, apresentando uma mensagem do CEO sobre uma nova iniciativa estratégica. O estilo visual deve ser profissional e corporativo, com uma entrega de áudio clara e autoritária, e deve aproveitar o recurso de legendas/captions do HeyGen para destacar os principais pontos estratégicos para máxima retenção.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de mensagem executiva atraente de 45 segundos para potenciais clientes e parceiros, anunciando o lançamento de um novo produto. O vídeo deve exibir um estilo visual dinâmico e envolvente com um tom de áudio animado e positivo, e utilizar efetivamente os avatares de IA do HeyGen para apresentar um vídeo de CEO credível e visionário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos do CEO voltado para novos contratados e membros da equipe existentes, reforçando os valores e a cultura fundamentais da empresa. Adote um estilo visual acolhedor e convidativo com um tom de áudio amigável, e utilize os templates e cenas do HeyGen para facilitar rapidamente a criação deste vídeo impactante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 50 segundos para acionistas e investidores, detalhando os ganhos trimestrais e perspectivas futuras. A apresentação visual deve ser séria e orientada por dados, com uma entrega de áudio confiante e medida, utilizando efetivamente a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar o relatório financeiro em vídeos profissionais de mensagem do CEO.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagem Executiva

Crie mensagens executivas impactantes com IA. Transforme texto em vídeos atraentes usando avatares de IA realistas e controle total de branding para comunicações internas profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de mensagem executiva. Em seguida, escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para representar seu orador, formando a base do seu vídeo atraente.
2
Step 2
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta que sua mensagem se alinhe perfeitamente com a estética da sua empresa. Utilize controles de branding abrangentes para incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, tornando cada vídeo distintamente seu.
3
Step 3
Adicione Narrações e Visuais
Dê vida ao seu roteiro com geração de narração de som natural. Enriqueça ainda mais seu vídeo adicionando música de fundo relevante, imagens de arquivo da biblioteca de mídia ou uploads personalizados para uma experiência visual dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Uma vez que seu vídeo de mensagem executiva esteja perfeito, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Seu vídeo profissionalmente elaborado está então pronto para distribuição perfeita em todos os seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Atualizações Impactantes para Mídias Sociais

Crie rapidamente mensagens de vídeo cativantes para plataformas de mídia social para engajar efetivamente seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de mensagem do CEO?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos impactantes de mensagem do CEO ao utilizar tecnologia avançada de criador de vídeos de IA. Os executivos podem transformar sua mensagem de texto em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA, agilizando significativamente a criação de vídeos para comunicações internas.

Posso usar avatares de IA para meus vídeos de mensagem executiva?

Sim, o HeyGen permite que você utilize avatares de IA realistas para entregar seus vídeos de mensagem executiva com autenticidade. Nosso recurso de texto para vídeo transforma perfeitamente roteiros escritos em apresentações de vídeo dinâmicas, com voz e expressões naturais.

Quais controles de branding estão disponíveis para conteúdo de vídeo do CEO?

O HeyGen oferece controles de branding abrangentes para garantir que cada vídeo do CEO se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa. Integre facilmente o logotipo da sua empresa, cores da marca e fontes personalizadas para manter a consistência de branding em todos os vídeos de comunicações internas.

Por que escolher o HeyGen para criação de vídeos executivos?

O HeyGen é o principal Criador de Vídeos de Mensagem do CEO com IA, capacitando executivos a produzir rapidamente vídeos de mensagem profissionais com eficiência e qualidade incomparáveis. Nossa plataforma simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando-a ideal para comunicação de alto impacto.

