Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de liderança de 30 segundos para candidatos a emprego em potencial, destacando a cultura e a visão da empresa. A apresentação visual deve ser moderna e energética, usando cores vibrantes e transições dinâmicas, acompanhada por uma narração entusiástica e inspiradora. Utilize os diversos modelos de vídeo da HeyGen para criar rapidamente uma primeira impressão envolvente, transformando um roteiro simples em uma introdução cativante para aquisição de talentos.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo de mensagem executiva de 60 segundos para investidores e parceiros externos, detalhando um marco recente da empresa ou direção estratégica. Esta peça crucial de comunicação corporativa deve exalar confiança e sofisticação, incorporando gráficos limpos e uma narração confiante e autoritária. Garanta que a mensagem seja universalmente acessível, incluindo legendas, um recurso chave dentro da HeyGen, para máximo alcance e clareza.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo executivo conciso de agradecimento de 20 segundos para clientes importantes, reconhecendo seu apoio ou lealdade recente. A estética deve ser pessoal e apreciativa, empregando um tom amigável e acessível para a narração. Esta mensagem curta e impactante pode ser rapidamente criada usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, permitindo mensagens personalizadas em escala sem a necessidade de uma equipe de produção completa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Mensagem Executiva

Crie facilmente vídeos de mensagem do CEO profissionais e vídeos de liderança animados com o poderoso criador de vídeos de IA da HeyGen.

1
Step 1
Cole Sua Mensagem
Cole seu roteiro de mensagem executiva no editor de texto para vídeo. Nossa IA transformará seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar sua mensagem de liderança, garantindo uma apresentação profissional.
3
Step 3
Aplique a Marca da Empresa
Incorpore os elementos de marca da sua empresa, como logotipos e cores, usando nossos controles intuitivos de marca para manter a consistência.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere seu vídeo final de IA, completo com legendas automáticas, e exporte facilmente para comunicações internas ou compartilhamento corporativo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Comunicações e Atualizações Executivas

Crie e distribua facilmente atualizações executivas personalizadas e anúncios em toda a empresa para um público mais amplo globalmente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode facilitar a criação de vídeos de mensagem executiva envolventes?

A HeyGen capacita líderes a produzir vídeos de liderança animados de alta qualidade usando avatares de IA avançados e controles de marca personalizados. Isso permite a criação fácil de vídeos para comunicação corporativa impactante sem a necessidade de equipes de filmagem tradicionais.

Quais capacidades a HeyGen oferece para personalizar mensagens de vídeo de IA em escala?

Com a HeyGen, você pode personalizar suas mensagens de vídeo de IA aproveitando avatares de IA personalizáveis, narrações de IA e integrando a marca da sua empresa. Isso garante que cada mensagem executiva ressoe de forma única com seu público, ideal para comunicações internas ou atualizações para investidores.

É fácil gerar vídeos de mensagem do CEO profissionais com a HeyGen?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de mensagem do CEO profissionais através de sua plataforma intuitiva de texto para vídeo e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Você pode rapidamente converter roteiros em vídeos polidos completos com legendas automáticas, aprimorando sua comunicação corporativa.

Como a HeyGen garante avatares de IA e narrações de alta qualidade para comunicação corporativa?

A HeyGen utiliza tecnologia de IA avançada para gerar avatares de IA realistas e narrações de IA com som natural diretamente do seu roteiro. Nossa plataforma garante uma saída de qualidade profissional, apoiando suas comunicações internas e a marca geral da empresa.

