Entregue atualizações executivas poderosas usando avatares de IA para personalizar mensagens em escala.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo animado de liderança de 30 segundos para candidatos a emprego em potencial, destacando a cultura e a visão da empresa. A apresentação visual deve ser moderna e energética, usando cores vibrantes e transições dinâmicas, acompanhada por uma narração entusiástica e inspiradora. Utilize os diversos modelos de vídeo da HeyGen para criar rapidamente uma primeira impressão envolvente, transformando um roteiro simples em uma introdução cativante para aquisição de talentos.
Gere um vídeo de mensagem executiva de 60 segundos para investidores e parceiros externos, detalhando um marco recente da empresa ou direção estratégica. Esta peça crucial de comunicação corporativa deve exalar confiança e sofisticação, incorporando gráficos limpos e uma narração confiante e autoritária. Garanta que a mensagem seja universalmente acessível, incluindo legendas, um recurso chave dentro da HeyGen, para máximo alcance e clareza.
Produza um vídeo executivo conciso de agradecimento de 20 segundos para clientes importantes, reconhecendo seu apoio ou lealdade recente. A estética deve ser pessoal e apreciativa, empregando um tom amigável e acessível para a narração. Esta mensagem curta e impactante pode ser rapidamente criada usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, permitindo mensagens personalizadas em escala sem a necessidade de uma equipe de produção completa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore a Liderança e Comunicações Internas.
Aumente o engajamento e a retenção para comunicações internas críticas e treinamento de liderança com mensagens de vídeo impulsionadas por IA.
Entregue Mensagens Envolventes de CEO e Visão.
Inspire e motive funcionários, parceiros e partes interessadas com mensagens executivas e declarações de visão envolventes e motivacionais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode facilitar a criação de vídeos de mensagem executiva envolventes?
A HeyGen capacita líderes a produzir vídeos de liderança animados de alta qualidade usando avatares de IA avançados e controles de marca personalizados. Isso permite a criação fácil de vídeos para comunicação corporativa impactante sem a necessidade de equipes de filmagem tradicionais.
Quais capacidades a HeyGen oferece para personalizar mensagens de vídeo de IA em escala?
Com a HeyGen, você pode personalizar suas mensagens de vídeo de IA aproveitando avatares de IA personalizáveis, narrações de IA e integrando a marca da sua empresa. Isso garante que cada mensagem executiva ressoe de forma única com seu público, ideal para comunicações internas ou atualizações para investidores.
É fácil gerar vídeos de mensagem do CEO profissionais com a HeyGen?
Sim, a HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de mensagem do CEO profissionais através de sua plataforma intuitiva de texto para vídeo e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Você pode rapidamente converter roteiros em vídeos polidos completos com legendas automáticas, aprimorando sua comunicação corporativa.
Como a HeyGen garante avatares de IA e narrações de alta qualidade para comunicação corporativa?
A HeyGen utiliza tecnologia de IA avançada para gerar avatares de IA realistas e narrações de IA com som natural diretamente do seu roteiro. Nossa plataforma garante uma saída de qualidade profissional, apoiando suas comunicações internas e a marca geral da empresa.