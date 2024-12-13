Gerador de Vídeo de Anúncio Executivo: Simplicidade Potencializada por IA

Gere rapidamente anúncios corporativos profissionais usando um gerador de vídeo de IA com avatares de IA avançados.

Crie um vídeo de anúncio executivo envolvente de 60 segundos direcionado a todos os funcionários internos e principais stakeholders, apresentando a nova direção estratégica da empresa com um estilo visual inspirador e profissional, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma narração clara. Esta peça de 'comunicação corporativa' deve aproveitar efetivamente os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem de um executivo virtual, garantindo uma apresentação consistente e polida gerada por meio de um gerador de vídeo de anúncio executivo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo de marketing elegante de 45 segundos, perfeito para potenciais clientes e investidores, anunciando o lançamento empolgante de um novo produto. O estilo visual e de áudio desejado é moderno e dinâmico, incorporando música energética e uma narração cativante para destacar efetivamente os principais recursos. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar rapidamente sua narrativa em uma saída de 'gerador de vídeo de IA', garantindo uma apresentação profissional e impactante de 'vídeos gerados por IA'.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de anúncio de 30 segundos para membros do conselho e investidores, detalhando de forma concisa os ganhos trimestrais e conquistas significativas. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, empregando gráficos claros, com um tom de áudio autoritário, mas otimista. Crucialmente, integre o recurso de legendas/captions da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para esta vital 'comunicação corporativa', simplificando o processo como um eficaz 'vídeo de anúncio' por meio de ferramentas alimentadas por IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo envolvente de 90 segundos, especificamente projetado para dar boas-vindas a novos contratados e ilustrar vividamente a cultura vibrante da empresa para novos funcionários e candidatos a recrutamento. Adote um estilo visual e de áudio caloroso, amigável e envolvente, incorporando visuais diversos e uma narração acolhedora. Aproveitando os extensos templates e cenas da HeyGen, construa este vídeo essencial de 'branding', mostrando como 'vídeos gerados por IA' podem ser criados facilmente para causar uma impressão duradoura.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio Executivo

Transforme sem esforço suas mensagens corporativas em vídeos envolventes e com marca em minutos, garantindo uma comunicação clara e impactante.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto de anúncio diretamente no editor, aproveitando nossa capacidade de Texto para Vídeo para animar instantaneamente suas palavras.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma coleção diversificada de avatares de IA profissionais para ser o rosto do seu vídeo de anúncio executivo, transmitindo sua mensagem com clareza.
3
Step 3
Personalize Sua Marca
Integre a identidade visual da sua empresa aplicando seu logotipo e cores da marca usando nossos controles intuitivos de Branding para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação e use nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para gerar seus vídeos gerados por IA no formato perfeito para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Implante Rapidamente Mensagens Corporativas Chave

Crie rapidamente vídeos envolventes alimentados por IA para anúncios corporativos urgentes ou rotineiros, garantindo uma comunicação rápida e consistente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncio corporativo envolventes?

A HeyGen é um gerador eficaz de vídeos de anúncio executivo, capacitando os usuários a produzir vídeos de anúncio de alta qualidade e com marca facilmente. Ela aproveita avatares de IA e templates de vídeo corporativo personalizáveis para facilitar uma comunicação corporativa criativa e impactante.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de IA fácil de usar?

A plataforma potenciada por IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos convertendo texto em vídeo rapidamente. Sua interface intuitiva e diversos templates tornam incrivelmente fácil editar e rápido criar vídeos gerados por IA profissionais, tornando-a um gerador de vídeo de IA líder.

Posso personalizar meus vídeos gerados por IA com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para integrar seu logotipo e cores. Você pode selecionar entre vários avatares de IA, gerar narrações naturais e adicionar legendas e captions para adaptar perfeitamente seus vídeos gerados por IA.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de marketing?

A HeyGen fornece uma solução simplificada para gerar rapidamente vídeos de marketing de alto impacto. Suas capacidades como gerador de vídeo de IA permitem que as empresas criem e implementem de forma eficiente vídeos gerados por IA atraentes para várias campanhas de marketing.

