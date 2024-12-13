Imagine um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos, projetado para estudantes universitários que enfrentam conceitos avançados de física. O estilo visual deve ser uma mistura envolvente de vídeos educacionais animados e diagramas interativos, apresentados por um avatar de IA amigável cujas vozes de IA com som humano articulam claramente teorias complexas, melhorando, assim, a retenção de aprendizado. Este vídeo demonstra o poder dos avatares de IA da HeyGen para dar vida ao conteúdo acadêmico, tornando tópicos desafiadores acessíveis e memoráveis.

Gerar Vídeo