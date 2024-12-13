Crie um vídeo envolvente de 1 minuto para gerentes de produto e líderes técnicos, ilustrando todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando fluxogramas animados e sobreposições de dados para representar a "evolução" do projeto, culminando em uma interface de usuário polida. Uma narração profissional gerada pelo "Voiceover generation" da HeyGen irá guiar os espectadores pelos principais marcos, acompanhada por uma trilha sonora otimista e centrada em tecnologia, destacando como um "criador de vídeos AI" agiliza essa apresentação.

