Evolution Video Maker: Crie Sua História de Progressão de Idade

Faça upload de fotos e crie vídeos impressionantes de lapso de tempo de envelhecimento online com transições naturais, com o poder da IA.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto para gerentes de produto e líderes técnicos, ilustrando todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando fluxogramas animados e sobreposições de dados para representar a "evolução" do projeto, culminando em uma interface de usuário polida. Uma narração profissional gerada pelo "Voiceover generation" da HeyGen irá guiar os espectadores pelos principais marcos, acompanhada por uma trilha sonora otimista e centrada em tecnologia, destacando como um "criador de vídeos AI" agiliza essa apresentação.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Como o Criador de Vídeos de Evolução Funciona

Crie um vídeo de progressão de idade contínuo usando IA, transformando uma sequência de fotos em um time-lapse cativante de crescimento e mudança.

1
Step 1
Envie suas fotos
Begin by uploading 3 to 5 clear, high-resolution photos of an individual, ideally in sequential order from birth, ensuring the entire face is visible.
2
Step 2
Personalize seu Time-Lapse
Ajuste a velocidade do vídeo para controlar o ritmo da progressão da idade. Você também pode adicionar música de fundo ou aplicar filtros para realçar o apelo visual.
3
Step 3
Gere Seu Vídeo de Evolução
Nossos recursos de IA processarão automaticamente suas imagens, aplicando transições naturais para ilustrar de forma contínua diferentes estágios de idade e criar um vídeo time-lapse com aparência profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Visualize sua simulação de envelhecimento em vídeo e depois exporte-a em alta qualidade, pronta para baixar e compartilhar nas suas redes sociais.

Casos de Uso

Crie vídeos de evolução cativantes sem esforço com as capacidades de vídeo AI da HeyGen. Transforme suas fotos em vídeos time-lapse ou de progressão de idade envolventes, completos com transições naturais e toques personalizados.

Crie Vídeos Motivacionais de Transformação

Create powerful videos illustrating personal growth and inspirational journeys, using AI to visualize significant life stages and changes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

HeyGen simplifica a criação de vídeos ao utilizar a inteligência artificial para transformar seus roteiros em vídeos envolventes com avatares AI e narrações realistas. Nossa plataforma permite que você faça upload de fotos e outros conteúdos, tornando todo o processo de criação e edição contínuo e completamente online.

Posso personalizar os vídeos criados com o HeyGen para alinhar com a minha marca?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você integre seu logotipo e cores preferidas diretamente em seus vídeos personalizados. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia e modelos de vídeo profissionais para garantir que seu produto final reflita sua identidade de marca única antes de baixar e compartilhar.

Quais funcionalidades de edição o HeyGen oferece para projetos de vídeo?

HeyGen inclui um poderoso editor de vídeo online que permite que você gerencie todos os seus clipes de vídeo com facilidade. Você pode definir com precisão a velocidade do seu vídeo, cortar ou remover segmentos e aprimorar seu projeto adicionando música, tudo contribuindo para uma qualidade de vídeo superior.

Quais capacidades avançadas de IA a HeyGen oferece para aprimoramento de vídeo?

A HeyGen incorpora recursos avançados de IA, como geração automática de voz e legendas/legendas ocultas precisas para otimizar sua produção de vídeo. Essas capacidades de IA ajudam a criar vídeos personalizados profissionais com diversas vozes de IA, garantindo alta acessibilidade e engajamento.

