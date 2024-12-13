Seu Criador de Vídeos de Treinamento para Equipes de Eventos

Simplifique a integração de funcionários com modelos pré-construídos e faça vídeos de treinamento profissionais em minutos.

535/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de treinamento de cenários" dinâmico de 60 segundos para funcionários experientes de eventos, abordando desafios comuns no local, como clientes difíceis ou mudanças logísticas inesperadas. O estilo visual e de áudio deve ser interativo e focado em solução de problemas, usando diversos modelos e cenas da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para ilustrar várias situações e respostas adequadas, aprimorando a "narrativa em vídeo" para o desenvolvimento de habilidades críticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo tutorial" conciso de 30 segundos para educar a equipe de eventos sobre um novo recurso de produto ou serviço que eles precisam promover. O estilo visual deve ser elegante e com a marca, garantindo que as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" permitam uma criação de conteúdo rápida que realmente "salva a identidade da sua marca" em todos os materiais de treinamento, utilizando modelos personalizados para consistência da marca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo de treinamento" rápido de 15 segundos para disseminar atualizações urgentes de políticas ou mudanças no cronograma de eventos para toda a equipe. A abordagem visual deve ser direta e clara, enfatizando a legibilidade com "Legendas/legendas" para máxima compreensão em ambientes de eventos barulhentos, e "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" garante que a mensagem seja acessível em qualquer dispositivo, ajudando a "alinhar sua equipe" de forma eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento para Equipes de Eventos

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para sua equipe de eventos, garantindo conhecimento consistente e integração eficiente com a criação de vídeo com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Esboce seus procedimentos e políticas de eventos. Insira seu texto para gerar um vídeo profissional com criação de vídeo com IA.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para guiar sua equipe de eventos por informações críticas. Isso garante uma apresentação consistente e envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais e cenas profissionais. Selecione a partir de uma variedade de modelos para estruturar seu conteúdo de forma eficaz e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Garanta acessibilidade e clareza para toda a equipe de eventos gerando automaticamente legendas precisas para seu vídeo concluído.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Treinamento Complexos

.

Desmistifique protocolos de eventos complexos e procedimentos de segurança transformando informações complicadas em tutoriais de vídeo claros e fáceis de entender, impulsionados por IA, para a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen utiliza criação de vídeo avançada com IA, permitindo que você gere vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente a partir de texto. Com recursos como avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, você pode facilmente produzir conteúdo de treinamento profissional sem habilidades extensas de edição de vídeo.

Posso personalizar os vídeos de treinamento criados com o HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles extensivos de branding para garantir que seus vídeos de treinamento se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e utilizar modelos profissionalmente projetados para manter um estilo visual consistente em todos os seus recursos educacionais.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes para funcionários?

O HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas para criar vídeos de treinamento cativantes para funcionários, incluindo avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Além disso, você pode adicionar legendas ocultas para melhorar a acessibilidade e garantir o compartilhamento eficaz de conhecimento para todos os funcionários.

O HeyGen é adequado para vários tipos de vídeos tutoriais e de integração?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de treinamento versátil, perfeito para criar uma ampla gama de conteúdos educacionais, desde vídeos tutoriais detalhados até vídeos de integração eficazes para novos funcionários. Você pode facilmente integrar esses vídeos ao seu LMS existente, simplificando seus recursos educacionais e tornando o treinamento mais eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo