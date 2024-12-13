A HeyGen permite que você otimize facilmente seus vídeos promocionais para vários canais de mídia social, oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação. Uma vez que seu vídeo esteja perfeito em resolução HD 1080p, você pode baixá-lo e compartilhá-lo facilmente em plataformas como YouTube Shorts, Instagram e anúncios do Facebook.