Gerador de Vídeo Promocional de Evento: Crie Convites Impressionantes

Desenhe vídeos promocionais de eventos cativantes em minutos usando nossos modelos e cenas intuitivos, aumentando a participação e o engajamento.

Crie um vídeo promocional de evento de 60 segundos para uma conferência global de tecnologia, direcionado a profissionais e inovadores do setor, usando um estilo visual dinâmico com música eletrônica moderna. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo envolvente que destaque os principais palestrantes e tópicos, criando uma experiência poderosa de gerador de vídeo AI.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 90 segundos apresentando uma nova atualização de software para usuários existentes e potenciais clientes, adotando um estilo visual informativo e profissional com uma trilha sonora de fundo clara e calma. Utilize a geração de Narração da HeyGen para entregar uma narração nítida e autoritária, aumentando o apelo dos seus vídeos de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo convite de 45 segundos para um próximo webinar sobre estratégias de marketing digital, voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, com visuais brilhantes e envolventes e música inspiradora. Este vídeo deve criar vídeos personalizados de forma eficaz usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para apresentar os detalhes do evento claramente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional instrucional abrangente de 2 minutos demonstrando como usar um novo recurso de editor de vídeo online, destinado a iniciantes que buscam guias rápidos, empregando uma abordagem visual clara e passo a passo com áudio de apoio. Garanta acessibilidade e clareza integrando o recurso de Legendas da HeyGen para editar vídeos promocionais de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Promocional de Evento

Crie vídeos promocionais de eventos profissionais em minutos com nosso gerador de vídeo AI intuitivo, projetado para capturar a atenção e aumentar a participação.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para eventos para iniciar sua criação. Isso torna o início do seu vídeo promocional simples e eficiente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando detalhes do evento, imagens e clipes de nossa extensa biblioteca de mídia. Utilize nosso editor de arrastar e soltar para organizar os elementos de forma fluida.
3
Step 3
Aprimore com AI
Integre narrações envolventes geradas por AI e animações de texto dinâmicas para transmitir sua mensagem de forma eficaz. Adicione legendas automáticas para maior acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo promocional de evento esteja perfeito, exporte-o em várias proporções de aspecto para todos os canais de mídia social. Baixe e compartilhe facilmente seu vídeo de alta qualidade em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Teasers de Evento Inspiradores

.

Desenvolva teasers e introduções de vídeo personalizados e emocionalmente ressonantes que gerem entusiasmo e incentivem a participação em seus eventos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais profissionais?

A HeyGen atua como um gerador de vídeo AI intuitivo, transformando roteiros de texto em vídeos promocionais envolventes rapidamente. Você pode começar com diversos modelos de vídeo ou utilizar prompts de texto para gerar visuais AI iniciais, simplificando significativamente seu processo de criação de conteúdo.

Quais opções de personalização estão disponíveis no editor de vídeo online da HeyGen?

O robusto editor de vídeo online da HeyGen oferece ampla personalização. Você pode personalizar seus vídeos de marketing usando um editor de arrastar e soltar fácil de usar, incorporar o logotipo e as cores da sua marca, adicionar texto animado e selecionar de uma biblioteca de ativos livres de royalties para criar vídeos personalizados que se destacam.

As ferramentas baseadas em AI da HeyGen podem melhorar minha produção de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen integra ferramentas avançadas baseadas em AI, incluindo avatares AI realistas e geração de narração a partir de texto. Além disso, a plataforma fornece legendas automáticas, tornando as ferramentas de edição AI da HeyGen inestimáveis para criar vídeos promocionais acessíveis e de alta qualidade.

Como posso otimizar vídeos feitos com a HeyGen para diferentes canais de mídia social?

A HeyGen permite que você otimize facilmente seus vídeos promocionais para vários canais de mídia social, oferecendo redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação. Uma vez que seu vídeo esteja perfeito em resolução HD 1080p, você pode baixá-lo e compartilhá-lo facilmente em plataformas como YouTube Shorts, Instagram e anúncios do Facebook.

