Crie um segmento atraente de 45 segundos de vídeo de notícias de eventos, direcionado aos membros da comunidade local, apresentando uma recente gala beneficente com um estilo de transmissão de notícias animado e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para entregar o relatório, trazendo um toque dinâmico e pessoal à atualização de notícias.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio envolvente de 30 segundos de vídeo de notícias para parceiros de negócios e potenciais clientes, detalhando o lançamento de um novo produto com uma estética visual polida, corporativa e inspiradora, completa com música de fundo motivadora. Aproveite os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma mensagem profissional e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um resumo energético de 60 segundos de vídeos de notícias direcionado a participantes de eventos passados e profissionais do setor, destacando o sucesso da sua conferência anual através de um vibrante vídeo de destaques com uma narração clara e concisa. Transforme seu roteiro diretamente em um vídeo cativante usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, tornando a criação de conteúdo perfeita.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma atualização de estilo de notícias de última hora de 20 segundos para registrantes online, anunciando um palestrante principal de última hora para uma cúpula virtual iminente, com um visual urgente, sobreposições de texto em negrito e áudio suspense. Melhore a acessibilidade e o engajamento para este crucial vídeo de notícias de eventos com as legendas automáticas da HeyGen.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Eventos

Crie vídeos de notícias profissionais e envolventes para seus eventos de forma rápida e sem esforço, transformando suas atualizações em histórias visuais cativantes com o poder da IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeos de notícias profissionalmente projetados para iniciar sua criação. Isso facilita o início do seu projeto com uma estrutura visual atraente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Carregue sua mídia e roteiro do evento, depois integre perfeitamente a identidade da sua marca aplicando controles de marca personalizados, incluindo logotipos e cores.
3
Step 3
Adicione um Âncora de Notícias de IA
Enriqueça seu vídeo com um âncora de notícias de IA profissional para entregar seu roteiro, ou gere uma narração a partir do seu texto. Escolha entre diversos avatares de IA para apresentar suas notícias de eventos com clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo de notícias de eventos estiver perfeito, exporte-o na proporção e resolução desejadas. Compartilhe seu vídeo impactante em todas as suas plataformas para manter seu público informado e engajado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de notícias profissionais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de notícias permitindo que você gere vídeos completos a partir de roteiros de texto, apresentando âncoras de notícias de IA realistas que dão vida às suas notícias de eventos com narrações profissionais.

A HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de vídeo de notícias único e com marca?

Com certeza. A HeyGen oferece modelos de vídeo de notícias personalizáveis e controles de marca poderosos, permitindo que você incorpore seus logotipos e cores para uma narrativa de vídeo distinta e profissional.

Com que rapidez posso gerar um vídeo de notícias com as capacidades de IA da HeyGen?

O gerador de notícias de IA da HeyGen permite a criação rápida de vídeos transformando seus roteiros de texto em vídeos de notícias envolventes com narração e visuais impulsionados por IA em apenas minutos, perfeito para notícias de eventos oportunas.

A HeyGen suporta formatos e saídas versáteis de vídeos de notícias?

Sim, a HeyGen suporta várias proporções e opções de exportação, garantindo que seus vídeos de notícias estejam perfeitamente formatados para qualquer plataforma, desde mídias sociais até transmissões, aprimorando sua narrativa de vídeo.

