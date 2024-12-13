Crie Vídeos Profissionais com Nosso Criador de Vídeos de Anúncio de Evento

Crie facilmente vídeos envolventes de anúncio de evento usando nosso editor fácil de arrastar e soltar e modelos e cenas profissionais.

417/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional elegante de 45 segundos para o lançamento de uma coleção de moda de luxo, voltado para blogueiros de moda e formadores de opinião. O estilo visual deve ser minimalista e sofisticado, acompanhado por música eletrônica ambiente, enquanto aproveita a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para entregar uma narração elegante e polida, enfatizando o poder dos "modelos de vídeo profissionais."
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para um workshop online, atraindo proprietários de pequenas empresas e freelancers. Empregue um estilo visual amigável e limpo com áudio instrumental calmo, e integre as Legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e o engajamento, simplificando a experiência do "editor fácil de arrastar e soltar" para seu público.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe vibrante de 20 segundos para redes sociais recapitulando um festival comunitário, direcionado a moradores locais e famílias. Este vídeo energético deve apresentar visuais divertidos e música pop animada popular, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para rapidamente "gerar conteúdo e mídia com IA," perfeito para compartilhar nas "plataformas de redes sociais" populares.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Evento

Crie vídeos cativantes de anúncio de evento sem esforço com nosso editor de vídeo alimentado por IA, projetado para personalização rápida e compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo de Evento
Inicie seu vídeo de anúncio de evento selecionando de nossa coleção diversificada de modelos de vídeo prontos para uso, especificamente projetados para capturar a atenção rapidamente.
2
Step 2
Gere Conteúdo com IA
Aproveite nosso editor de vídeo de IA para gerar roteiros, narrações ou até mesmo integrar avatares de IA, simplificando a criação de narrativas envolventes para seu evento.
3
Step 3
Adicione Texto Animado
Aprimore seu vídeo de anúncio de evento adicionando facilmente texto animado para destacar informações chave, tornando sua mensagem envolvente e memorável.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, baixe seu vídeo de anúncio de evento de alta qualidade ou compartilhe-o diretamente nas suas plataformas de redes sociais preferidas para alcançar efetivamente seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie vídeos inspiradores para aumentar a participação em eventos

.

Desenvolva vídeos persuasivos e inspiradores para incentivar efetivamente a participação e gerar entusiasmo para seu evento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo de anúncio de evento?

A HeyGen torna a criação de um vídeo de anúncio de evento impactante simples usando seu editor de vídeo intuitivo de IA. Os usuários podem aproveitar modelos de vídeo prontos para uso e um editor fácil de arrastar e soltar para rapidamente projetar vídeos promocionais profissionais.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de eventos?

O editor de vídeo de IA da HeyGen permite que você gere conteúdo e mídia com IA, incluindo avatares de IA realistas e narrações a partir do seu roteiro. Isso simplifica significativamente a produção de vídeos de eventos envolventes.

Posso personalizar meu vídeo de evento com branding e efeitos especiais na HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de branding robustos para incorporar seu logotipo e cores em qualquer vídeo promocional. Você também pode aprimorar sua mensagem adicionando texto animado e utilizando vários modelos e cenas dentro do editor de vídeo.

Como posso compartilhar meu vídeo de anúncio de evento finalizado da HeyGen?

Uma vez que seu vídeo de anúncio de evento esteja completo, a HeyGen permite que você o baixe ou compartilhe diretamente com facilidade. Você pode distribuir seu conteúdo em várias plataformas de redes sociais ou incorporá-lo online para alcançar o máximo de pessoas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo