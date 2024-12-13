Embora seja principalmente um gerador de vídeo de IA, a HeyGen oferece ferramentas robustas comparáveis a um poderoso editor de vídeo para vários vídeos de anúncio, incluindo vídeos explicativos. Ela suporta recursos como geração de narração e redimensionamento de proporção para garantir que seu conteúdo esteja polido e pronto para qualquer plataforma.