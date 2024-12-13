Seu Criador de Vídeos Publicitários de Eventos
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo publicitário conciso de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e empreendedores, incentivando-os a se inscreverem em uma próxima masterclass sobre como expandir seus negócios online. O tom deve ser autoritário, mas acessível, com sobreposições de texto claras e legíveis e foco nos principais benefícios, impulsionando uma forte "chamada para ação". Aproveite a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar sua mensagem em uma narrativa envolvente como um "criador de vídeos publicitários", garantindo acessibilidade com "Legendas/legendas" automáticas.
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos de recapitulação, atuando como um "criador de vídeos promocionais" para a cúpula anual de tecnologia do próximo ano, visando atrair planejadores de eventos e potenciais patrocinadores. O estilo visual deve ser elegante e futurista, misturando filmagens reais com "fotos e vídeos de estoque" de alta qualidade, sublinhado por uma trilha sonora orquestral épica. Incorpore um "avatar de IA" gerado pela HeyGen para apresentar os principais destaques e planos futuros, adicionando um toque único e moderno.
Produza um vídeo curto e impactante de 15 segundos anunciando uma venda relâmpago de ingressos para uma exposição de arte exclusiva, voltado para entusiastas de arte e patronos existentes. A estética visual deve ser minimalista, mas marcante, usando tipografia ousada e um cronômetro de contagem regressiva, ambientado em um sofisticado pano de fundo de áudio clássico moderno. Aproveite o recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen para otimizar o anúncio para várias plataformas sociais e personalizá-lo rapidamente usando "modelos de vídeo publicitário" pré-desenhados para cativar seu público instantaneamente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Eventos de Alto Impacto.
Projete e lance rapidamente vídeos publicitários de eventos envolventes que capturam a atenção e aumentam a participação usando IA.
Produza Promoções Envolventes para Mídias Sociais.
Gere vídeos curtos e cativantes otimizados para plataformas de mídia social para promover seus eventos de forma eficaz.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos publicitários de eventos?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos publicitários de eventos envolventes com suas ferramentas baseadas em IA e extensos modelos de anúncios de vídeo. Você pode rapidamente produzir vídeos curtos e atraentes otimizados para várias plataformas de mídia social, capturando a atenção de forma eficaz.
O que torna a HeyGen um criador de vídeos promocionais eficaz?
A HeyGen se destaca como um criador de vídeos promocionais eficaz ao utilizar avatares de IA e narrações de alta qualidade para criar anúncios de vídeo profissionais. Integre chamadas para ação claras para se conectar com seu público e ajudar a expandir seu negócio.
A HeyGen oferece ferramentas para personalizar meus anúncios de vídeo?
Sim, a HeyGen fornece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, dentro de seu editor de vídeo online intuitivo de arrastar e soltar. Você pode personalizar ainda mais seus anúncios de vídeo usando nossa biblioteca abrangente de fotos e vídeos de estoque.
A HeyGen pode ajudar a gerar conteúdo de anúncios de vídeo a partir de texto?
Com certeza, a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite transformar conteúdo escrito em vídeos curtos e dinâmicos. Este recurso, combinado com narrações realistas, torna a HeyGen um criador de vídeos publicitários eficiente.