Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de resposta a emergências de 90 segundos para corporações globais e oficiais de segurança internacionais, focando em uma abordagem multilíngue para segurança contra incêndios. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, apresentando demonstrações claras com música de fundo sutil. Utilize a capacidade de geração de narração da HeyGen para suporte multilíngue, garantindo que o vídeo possa ser facilmente exportado através das ferramentas da HeyGen para implantação em diferentes equipes regionais, com avatares de IA apresentando a mensagem principal.
Imagine um vídeo de treinamento de segurança no trabalho de 45 segundos projetado para trabalhadores de fábrica e supervisores de site, fornecendo uma atualização rápida sobre um procedimento específico de bloqueio e etiquetagem de máquinas. O estilo visual deve ser dinâmico e altamente visual, incorporando cenários do mundo real da biblioteca de mídia/suporte de estoque com uma narração direta e assertiva. Comece rapidamente usando um dos modelos e cenas profissionais da HeyGen para criar um vídeo de treinamento envolvente que capture a atenção e reforce protocolos de segurança vitais.
Produza um vídeo abrangente de treinamento de evacuação de 2 minutos especificamente para departamentos de treinamento e criadores de conteúdo, focando na entrega eficiente de informações críticas. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e educacional, com uma entrega clara de um porta-voz de IA guiando os espectadores através de procedimentos passo a passo. Transforme seu roteiro detalhado diretamente em um vídeo atraente usando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen, e inclua legendas para todas as instruções verbais para maximizar a compreensão em seus esforços de criação de vídeos de treinamento de evacuação.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento Globalmente.
Produza rapidamente mais cursos de segurança com suporte multilíngue, garantindo que o treinamento de evacuação eficaz alcance todos os alunos, em qualquer lugar.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento de evacuação dinâmicos e memoráveis, aumentando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de informações.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a implantação de vídeos de treinamento em plataformas LMS?
A HeyGen permite que você "exporte e implante" facilmente seus vídeos de treinamento finalizados em vários formatos de proporção, garantindo compatibilidade com a maioria das "plataformas LMS". Você também pode incluir "legendas ocultas" para melhorar a acessibilidade e o "engajamento no treinamento" para todos os alunos.
Qual é o papel dos avatares de IA da HeyGen na criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes?
Os "avatares de IA" da HeyGen atuam como "porta-vozes de IA" atraentes, dando vida aos "vídeos de treinamento de segurança" com expressões e movimentos naturais. Eles aumentam significativamente o "engajamento no treinamento", tornando os "protocolos de segurança" complexos mais fáceis de entender e lembrar.
A HeyGen pode ajudar a criar vários tipos de vídeos de treinamento de conformidade e resposta a emergências?
Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de "modelos" e a capacidade de gerar "texto para vídeo a partir de roteiro" para diversas necessidades, incluindo "vídeos de treinamento de resposta a emergências" e "vídeos de treinamento de conformidade". Seu "suporte multilíngue" garante que suas mensagens alcancem um público global de forma eficaz.
Quais recursos de personalização e implantação estão disponíveis para vídeos de segurança criados pela HeyGen?
A HeyGen oferece controles abrangentes de branding para integrar seu logotipo e cores em seus "vídeos de treinamento de segurança no trabalho". Você pode então "exportar e implantar" facilmente este conteúdo personalizado, garantindo consistência de marca e comunicação eficaz dos "protocolos de segurança".