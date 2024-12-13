Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 1 minuto para gerentes de RH e coordenadores de segurança, detalhando novos protocolos de segurança para procedimentos de evacuação de escritório. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando texto animado para os pontos principais e uma narração direta e autoritária. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para entregar o conteúdo, convertendo seu roteiro existente em vídeo de forma fácil, e garanta que todas as instruções críticas estejam disponíveis via legendas para acessibilidade, tornando-o perfeito para integração em plataformas LMS.

