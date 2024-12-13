Um vídeo de 90 segundos demonstrando procedimentos essenciais de evacuação para ambientes de escritório, direcionado a novos contratados e funcionários existentes. Este vídeo de treinamento profissional deve apresentar visuais calmos e passo a passo das rotas de saída e pontos de encontro, complementados por uma narração clara e autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar figuras diversas e relacionáveis, aumentando o engajamento com vídeos cruciais de treinamento de segurança no local de trabalho.

