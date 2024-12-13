O HeyGen oferece robustos "controles de Branding", permitindo que você personalize "Modelos personalizáveis e cenas" com o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que todos os vídeos de "treinamento de conformidade" e "treinamento de segurança" estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca para mensagens consistentes durante "alertas de emergência".