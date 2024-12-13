Gerador Instantâneo de Vídeos de Procedimentos de Evacuação com IA

Aumente o engajamento e esclareça sua comunicação de emergência com avatares de IA profissionais para vídeos de treinamento de conformidade impactantes.

Crie um vídeo de treinamento de segurança de 1 minuto usando os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen, especificamente direcionado a novos funcionários em um escritório corporativo. O vídeo deve adotar um estilo visual claro, conciso e profissional, acompanhado por uma narração calma e autoritária explicando procedimentos críticos de evacuação. Isso demonstra como um gerador de vídeos de procedimentos de evacuação pode simplificar a integração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de resposta a emergências de 2 minutos projetado para gerentes de instalações e oficiais de segurança, apresentando um avatar de IA como o instrutor principal para detalhar protocolos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser altamente informativo e detalhado, com visuais passo a passo e um Porta-voz de IA fornecendo instruções precisas. Utilize a geração de Narração do HeyGen para garantir clareza e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos que aproveite a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, voltado para organizações globais com forças de trabalho diversificadas que exigem opções multilíngues. O vídeo precisa de uma estética visual moderna e dinâmica com legendas proeminentes na tela em vários idiomas para reforçar as informações faladas e garantir acessibilidade para vários cenários de comunicação de emergência.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 1 minuto demonstrando um processo eficiente de criação de vídeo para departamentos de RH que buscam modernizar seu conteúdo de treinamento. Este vídeo envolvente e visualmente atraente deve incorporar o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais ricos, ilustrando como as organizações podem criar facilmente Vídeos de Procedimentos de Evacuação de alta qualidade com imagens de estoque relevantes para explicar etapas críticas de segurança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Procedimentos de Evacuação

Produza rapidamente vídeos profissionais e envolventes de procedimentos de evacuação com ferramentas potentes de IA, garantindo comunicação clara e preparação eficaz para emergências.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu procedimento detalhado de evacuação. Nossa tecnologia de texto para vídeo converterá seu roteiro em uma fala com som natural para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha em nossa biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para transmitir suas mensagens críticas de segurança, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento de resposta a emergências.
3
Step 3
Aplique Legendas Automáticas
Garanta máxima clareza e acessibilidade adicionando legendas automáticas ao seu vídeo. Este recurso fornece suporte textual essencial para o conteúdo falado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere e exporte seu vídeo de procedimento de evacuação finalizado. Integre-o facilmente ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para distribuição eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Educação sobre Procedimentos de Emergência

.

Esclareça procedimentos complexos de emergência e evacuação, tornando informações vitais acessíveis e compreensíveis para todo o pessoal e treinandos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de procedimentos de evacuação?

As ferramentas com tecnologia de IA do HeyGen simplificam o processo de criação de vídeos essenciais de treinamento de segurança. Utilize nossos avatares de IA e Modelos personalizáveis para gerar rapidamente Vídeos de Procedimentos de Evacuação atraentes a partir do seu roteiro, garantindo comunicação de emergência consistente e clara.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento de resposta a emergências?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e um poderoso motor de texto para vídeo para transformar seu roteiro em vídeos profissionais de treinamento de resposta a emergências. Isso inclui recursos como Porta-vozes de IA realistas e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e compreensão.

É possível produzir vídeos de treinamento de conformidade de forma eficiente usando a plataforma do HeyGen?

Sim, o HeyGen torna altamente eficiente a produção de vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade. Nossa plataforma oferece um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e Modelos personalizáveis, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço normalmente necessários para o processo de criação de vídeos.

O HeyGen pode oferecer suporte a opções multilíngues e integração com LMS para conteúdo de treinamento de segurança?

Absolutamente, o HeyGen oferece suporte a opções multilíngues, permitindo que você entregue vídeos de treinamento de segurança para públicos diversos globalmente. Para uma implantação perfeita, o HeyGen também oferece capacidades de integração com LMS, facilitando a distribuição de sua comunicação de emergência e materiais de treinamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo