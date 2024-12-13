Crie um vídeo explicativo de 60 segundos sobre veículos elétricos usando uma narrativa visual vibrante para descomplicar a complexa tecnologia de baterias de VE para potenciais compradores de veículos elétricos pela primeira vez. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos ricos e esquemas animados, complementados por uma narração autoritária, mas amigável. Utilize a poderosa geração de Voz do HeyGen para articular claramente os benefícios e o funcionamento da energia de VE.

