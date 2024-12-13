Crie um vídeo cativante de 30 segundos para um produto do Etsy, projetado para potenciais compradores que navegam por itens feitos à mão, destacando os detalhes intrincados de um artesanato recém-lançado. O estilo visual deve ser claro e brilhante, com closes estéticos e cenas de estilo de vida, complementado por um fundo instrumental animador. Utilize os "Templates e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um visual profissional e "Legendas" para destacar características e materiais principais, tornando o produto irresistível para potenciais clientes.

