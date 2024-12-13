Gerador de Vídeos de Treinamento ETL: Crie Cursos Envolventes Rápido

Produza facilmente vídeos de treinamento ETL de alta qualidade com avatares de IA, perfeitos para integração de funcionários e demonstrações de produtos.

371/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos projetado para desenvolvedores de e-learning, demonstrando como um gerador de vídeo de treinamento por IA pode rapidamente converter um roteiro em uma aula envolvente. Foque em uma estética visual profissional, mas acessível, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen e "Legendas/legendas automáticas" para maior acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento de treinamento corporativo polido de 30 segundos para gerentes de RH, mostrando como personalizar modelos de vídeo para refletir diretrizes específicas da marca. O estilo visual e de áudio deve ser consistente com uma marca profissional, usando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para integrar ativos de marca personalizados em diversas "Templates e cenas" para uma integração perfeita.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo energético de demonstração de produto de 60 segundos voltado para equipes de vendas globais, destacando um recurso chave com suporte multilíngue. Empregue um estilo moderno e visualmente marcante onde um avatar de IA explica o recurso, utilizando a versátil "Geração de narração" da HeyGen para apresentar o conteúdo em vários idiomas, facilmente exportável com "Redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento ETL

Produza rapidamente vídeos de treinamento ETL abrangentes e envolventes aproveitando a IA, transformando seu conteúdo textual em lições visuais polidas com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo diretamente seu conteúdo de treinamento ETL. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter suas instruções escritas em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar seu treinamento. Esses apresentadores realistas adicionam um toque humano a processos ETL complexos.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilo
Garanta que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade corporativa. Use nossos controles de Branding para incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, criando cenas de marca profissionais e coesas.
4
Step 4
Gere e Exporte o Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento ETL com áudio de alta qualidade. Nossa geração de narração garante uma narração clara para o apresentador de IA escolhido, pronto para exportação em vários formatos e proporções para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Criação de Conteúdo e Impacto

.

Produza rapidamente vídeos de treinamento e processos ETL de alta qualidade e impacto em minutos usando IA, garantindo atualizações oportunas e mensagens consistentes em todas as plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen funciona como um avançado "Gerador de Texto para Vídeo", permitindo que você transforme roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com facilidade. Utilize nossos diversos "Avatares de IA" e "Narrações de IA" para apresentar seu material de treinamento, tornando o processo eficiente e envolvente.

A HeyGen pode ser usada para criar vídeos especializados em processos ETL?

Com certeza. A HeyGen é um poderoso "Gerador de vídeos de treinamento por IA" perfeito para produzir "Vídeos de Processos ETL" detalhados e outros materiais de "treinamento corporativo". Você pode facilmente "personalizar modelos de vídeo" e integrar "cenas de marca" para garantir que seu conteúdo seja preciso e esteja de acordo com a marca.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece amplo controle criativo, incluindo uma vasta gama de "modelos de vídeo" e opções para "personalizar modelos de vídeo" de acordo com suas necessidades específicas. Incorpore "cenas de marca" e sua própria mídia, tornando cada vídeo exclusivamente seu.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento multilíngues?

Sim, a HeyGen permite que você crie "vídeos multilíngues" sem esforço. Nossa plataforma utiliza tecnologia de "Porta-voz de IA" e "Narrações de IA" para entregar sua mensagem em vários idiomas, ampliando o alcance para audiências globais em "vídeos de e-learning" e "integração de funcionários".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo