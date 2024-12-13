Vídeos de Treinamento Ético: Promova Comportamento Honesto & Ético

Ofereça treinamentos éticos impactantes com cenários realistas usando avatares de IA da HeyGen para dar vida a dilemas éticos complexos para sua equipe.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de treinamento ético de 60 segundos direcionado a funcionários públicos, contratados e fornecedores, explicando Conflitos de Interesse comuns de acordo com as regras de ética estabelecidas. O estilo visual deve ser moderno e envolvente com gráficos animados, e a narração deve ser autoritária, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo introdutório de ética de 30 segundos voltado para novos contratados e lideranças, destacando a importância de fomentar uma cultura de honestidade e promover um comportamento ético positivo desde o primeiro dia. Empregue um estilo visual inspirador e acolhedor usando diversos Modelos & cenas, com a geração de Narração da HeyGen fornecendo uma mensagem consistente e encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia prático de 50 segundos para todos os membros da equipe sobre 'Relatar uma Violação de Ética', enfatizando etapas e recursos acessíveis. O vídeo deve ter um estilo visual direto e instrutivo com gráficos limpos e informações essenciais transmitidas claramente através das Legendas da HeyGen para máxima clareza, utilizando imagens relevantes da biblioteca de Mídia/estoque para ilustrar os pontos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento Ético

Produza vídeos de treinamento ético envolventes e eficazes que promovam comportamento ético e uma cultura de honestidade dentro de sua organização.

1
Step 1
Crie o Conteúdo do Seu Vídeo de Treinamento Ético
Comece gerando seu roteiro ou selecionando um modelo que aborde dilemas éticos chave. Utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar rapidamente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Visuais Envolventes e Avatares de IA
Enriqueça seu treinamento com avatares de IA para representar cenários realistas. Isso ajuda os funcionários a visualizar e entender cenários éticos complexos de forma mais eficaz, promovendo comportamento ético.
3
Step 3
Aplique Recursos de Marca e Acessibilidade
Personalize seu vídeo com Legendas para garantir que seu conteúdo eLearning seja acessível a todos os espectadores, melhorando a compreensão e alinhando-se aos padrões organizacionais.
4
Step 4
Exporte e Entregue Seu Treinamento Sob Demanda
Prepare seu vídeo de ética completo para distribuição usando redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para se adequar a várias plataformas. Seu treinamento ético sob demanda pode então ser hospedado, permitindo que os funcionários obtenham um certificado após a conclusão.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Éticos Complexos

.

Desmembre dilemas éticos e políticas intrincadas em vídeos de IA claros e compreensíveis que ressoam com todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode revolucionar a criação de vídeos de treinamento ético?

A HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de treinamento ético profissionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso simplifica o processo de desenvolvimento de conteúdo eLearning envolvente, tornando conceitos éticos complexos facilmente compreensíveis para seu público.

Quais benefícios a HeyGen oferece para desenvolver treinamentos éticos sob demanda para funcionários?

A HeyGen capacita organizações a gerar rapidamente treinamentos éticos abrangentes sob demanda, ideal para todos os funcionários e funcionários públicos. Com recursos como geração de narração personalizada e legendas, a HeyGen garante que seu treinamento promova comportamento ético de forma eficiente e consistente em toda a organização.

A HeyGen pode ajudar a criar cenários de treinamento atraentes para dilemas éticos?

Absolutamente. A robusta plataforma da HeyGen permite que você construa cenários e ambientes realistas para explorar vários dilemas éticos, como Conflitos de Interesse. Você pode aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para representar visualmente essas situações complexas, promovendo melhor compreensão e orientação prática.

Como a HeyGen apoia organizações na implementação de treinamentos eficazes de políticas éticas?

A HeyGen é uma ferramenta inestimável para criar materiais de treinamento de políticas éticas claros e concisos que reforçam uma cultura de honestidade. Ao converter suas regras de ética e guias práticos em conteúdo de vídeo dinâmico, a HeyGen facilita a ampla compreensão e adesão às suas políticas éticas organizacionais.

