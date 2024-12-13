Gerador de Vídeos de Treinamento Ético: Crie Cursos de Conformidade Envolventes

Construa vídeos de treinamento ético impactantes sem esforço com nosso gerador de vídeos de IA, aproveitando avatares de IA para apresentadores realistas.

Crie um vídeo de treinamento ético de 90 segundos para novos funcionários, focando em dilemas éticos comuns que eles possam encontrar, e guiando-os através de um simples quadro de tomada de decisão. O estilo visual deve ser profissional, mas acessível, apresentando um avatar de IA amigável explicando cada etapa com uma narração clara e envolvente gerada pelo HeyGen. Este vídeo visa equipar a equipe com habilidades fundamentais de tomada de decisão ética.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de conformidade de 2 minutos para todos os funcionários, abordando especificamente como identificar e relatar preocupações sobre políticas e diretrizes da empresa. Este vídeo deve utilizar os modelos e cenas do HeyGen para ilustrar vários cenários, com um tom instrucional claro entregue via texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo compreensão abrangente dos procedimentos de relato.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma peça de comunicação interna de 60 segundos para a gestão e líderes de equipe, enfatizando a importância de fomentar uma cultura de integridade e transparência dentro de suas equipes. O vídeo deve adotar um estilo visual inspirador e moderno, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais de fundo impactantes, complementado por legendas claras para reforçar mensagens-chave sobre responsabilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia rápido de 45 segundos sobre como navegar em potenciais conflitos de interesse para todos os funcionários. Este vídeo requer um estilo visual conciso e direto com elementos animados simples, exportando em uma proporção de aspecto apropriada para fácil compartilhamento em plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen, completo com uma geração de narração clara para destacar princípios cruciais de comportamento ético.
Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Ético

Crie vídeos de treinamento ético envolventes e em conformidade sem esforço para manter os padrões da empresa e promover uma cultura de integridade dentro da sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece convertendo seu roteiro ou materiais de treinamento ético existentes em um formato de vídeo, aproveitando as capacidades de texto-para-vídeo a partir do roteiro para estabelecer a base do seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e selecione uma narração para descrever seus cenários de tomada de decisão ética com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e incorpore visuais e mídias relevantes para comunicar políticas de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo, redimensione para várias plataformas e exporte facilmente no formato desejado para compartilhamento, incluindo integração perfeita com seu LMS para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecendo Dilemas Éticos com Vídeo de IA

Transforme cenários éticos complexos em conteúdo de vídeo claro e acionável, melhorando a compreensão dos funcionários sobre políticas e diretrizes da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento ético?

O HeyGen capacita equipes de L&D a gerar rapidamente vídeos de treinamento ético envolventes usando avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo. Isso permite uma produção simplificada de materiais de treinamento de conformidade, promovendo a tomada de decisão ética em toda a organização.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento corporativo?

O HeyGen fornece modelos personalizáveis extensivos e controles de branding para alinhar os vídeos de treinamento com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar narrações de IA em vários idiomas e incorporar mídia para criar experiências de treinamento de funcionários impactantes.

Como o HeyGen apoia as equipes de L&D na criação de treinamentos eficientes e em conformidade?

O HeyGen permite que as equipes de L&D simplifiquem a criação de vídeos de treinamento de conformidade, oferecendo economias significativas em comparação com a produção tradicional. Com opções fáceis de exportação e compartilhamento, incluindo integração com LMS e conformidade robusta com SOC 2 e GDPR, o HeyGen garante entrega de conteúdo eficiente e segura.

O HeyGen é fácil para usuários não técnicos criarem vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen possui uma interface intuitiva e fácil de usar, tornando-se um gerador de vídeos de IA acessível para qualquer pessoa criar vídeos de treinamento profissionais. Você pode converter facilmente materiais de treinamento existentes em conteúdo de vídeo dinâmico sem precisar de habilidades avançadas de edição.

