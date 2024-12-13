Crie um vídeo de treinamento ético de 90 segundos para novos funcionários, focando em dilemas éticos comuns que eles possam encontrar, e guiando-os através de um simples quadro de tomada de decisão. O estilo visual deve ser profissional, mas acessível, apresentando um avatar de IA amigável explicando cada etapa com uma narração clara e envolvente gerada pelo HeyGen. Este vídeo visa equipar a equipe com habilidades fundamentais de tomada de decisão ética.

Gerar Vídeo