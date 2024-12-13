Seu Criador de Vídeos do Programa de Ética para Equipes de RH

Desenvolva facilmente vídeos de treinamento de ética impactantes para a educação de funcionários, transformando roteiros em conteúdo envolvente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

542/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos de 'treinamento de conformidade' focando em um dilema comum no local de trabalho, direcionado a todos os funcionários existentes para uma atualização anual. O vídeo deve empregar uma abordagem de aprendizado baseada em cenários com um estilo visual envolvente que constrói tensão e depois resolve claramente, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente a narrativa e sua geração de Narração para uma narração consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional impactante de 30 segundos voltado para equipes de RH e alta administração, destacando o impacto positivo e os benefícios de uma solução robusta de 'Criador de Vídeos de Ética no Local de Trabalho'. Esta peça deve apresentar um estilo visual corporativo dinâmico com música de fundo inspiradora e uma voz clara e confiante, apoiada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade e seu suporte de biblioteca de Mídia/estoque para visuais profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um segmento educacional de 50 segundos ilustrando a importância do comportamento ético nas tarefas diárias, adaptado para todo o pessoal da empresa como parte dos 'vídeos de treinamento de ética' contínuos. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e explicativo, potencialmente usando animações simples, com uma voz narrativa clara e relacionável. O recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen pode garantir uma entrega precisa e consistente, aprimorada por avatares de IA para um toque personalizado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Programa de Ética

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento de ética profissionais e envolventes para suas equipes de RH usando o gerador de vídeos de IA da HeyGen para fomentar um ambiente de trabalho ético forte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento abrangente ou utilize um modelo pré-desenhado para estruturar o conteúdo do seu vídeo do programa de ética de forma eficiente. Nosso recurso de Texto-para-vídeo transforma seu texto em visuais envolventes para uma educação eficaz dos funcionários.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares de IA e Cenas
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seus apresentadores ou personagens. Personalize cenas com visuais e branding relevantes para alinhar o conteúdo do seu Criador de Vídeos de Ética no Local de Trabalho com as diretrizes da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente e Legendas
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo uma comunicação clara. Melhore a acessibilidade e a compreensão dos seus vídeos de treinamento de ética adicionando legendas automáticas geradas.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo do programa de ética esteja perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos e resoluções adequados para qualquer plataforma de aprendizado. Compartilhe seus vídeos de treinamento de conformidade com sua equipe para fomentar um ambiente de trabalho ético forte.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Éticos Complexos

.

Transforme diretrizes éticas complexas e requisitos de conformidade em explicações em vídeo claras e fáceis de entender para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de ética?

A HeyGen permite que as equipes de RH criem vídeos de treinamento de conformidade e ética envolventes de forma eficiente. Utilize nosso gerador de vídeos de IA com avatares de IA realistas e funcionalidade de texto-para-vídeo para transformar seus roteiros de treinamento em conteúdo profissional para a educação de funcionários.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de ética no local de trabalho eficiente?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de ética no local de trabalho convertendo roteiros de treinamento em vídeos profissionais usando IA. Nossos modelos extensivos e recursos intuitivos de texto-para-vídeo reduzem significativamente o tempo e o esforço de produção, tornando a HeyGen um poderoso criador de vídeos do programa de ética.

Podemos personalizar avatares de IA para aprendizado de ética baseado em cenários?

Sim, a HeyGen permite que você utilize diversos avatares de IA para criar um aprendizado baseado em cenários envolvente para seus vídeos do programa de ética e treinamento de conformidade. Traga facilmente seus roteiros à vida com uma variedade de personagens e vozes para tornar a educação dos funcionários mais interativa.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para treinamento de ética?

A HeyGen oferece geração robusta de narração e legendas automáticas, garantindo que seus vídeos de treinamento de conformidade sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global diversificada. Isso melhora a educação dos funcionários em diferentes idiomas e atende a várias necessidades de aprendizado.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo