Produza um vídeo explicativo de 1 minuto destinado a equipes de L&D e administradores de TI, demonstrando como o gerador de vídeos de treinamento ético da HeyGen simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela da plataforma junto com gráficos animados, complementados por uma narração confiante de IA. Este vídeo destacará a funcionalidade perfeita de "texto para vídeo a partir de roteiro", mostrando como os roteiros podem ser rapidamente transformados em módulos de treinamento de conformidade envolventes prontos para "integração com LMS".

