Crie um vídeo promocional de esports de 30 segundos, projetado para equipes de jogos competitivos e organizadores de torneios. O estilo visual deve ser uma montagem de alta octanagem de destaques de jogabilidade, com cortes dinâmicos, gráficos em movimento chamativos em tons de neon e uma trilha sonora intensa e suspense. A narrativa de áudio utilizará a "Geração de Voz" do HeyGen para entregar uma locução poderosa e profissional anunciando o próximo evento ou a dominância da equipe, criando hype e empolgação imediatos.

