Gerador de vídeos de sustentabilidade ESG para Relatórios Impactantes

Aproveite os avatares de IA para transformar ideias complexas de ESG em vídeos envolventes e compartilháveis, comunicando seu impacto sem esforço.

Desenvolva um vídeo corporativo de relatório de sustentabilidade de 60 segundos para stakeholders corporativos e potenciais investidores, utilizando visuais profissionais e limpos e uma narração autoritativa para contar histórias impactantes sobre relatórios ESG. Você pode facilmente criar isso usando os avatares de IA e a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais voltado para o público em geral para aumentar a conscientização sobre um impacto ambiental específico, apresentando visuais vibrantes e modernos e um estilo de áudio animado. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuir rapidamente seus vídeos de sustentabilidade em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 45 segundos explicando o compromisso de uma empresa em reduzir sua pegada de carbono para funcionários internos e futuros recrutas, apresentando visuais transparentes e baseados em dados com uma voz calma e tranquilizadora. Utilize o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro e as legendas/captions para transmitir claramente iniciativas complexas de sustentabilidade ESG.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional elegante de 30 segundos para consumidores conscientes sobre o meio ambiente para apresentar um novo produto de inovação verde, empregando visuais futuristas e inspiradores entregues por um avatar de IA amigável e acessível. Este Criador de Vídeos de Sustentabilidade com IA permite a criação rápida de conteúdo com os avatares de IA da HeyGen e uma extensa biblioteca de mídia/estoque.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Sustentabilidade ESG

Crie facilmente vídeos profissionais de ESG e sustentabilidade que envolvam stakeholders e comuniquem seu impacto com clareza e apelo visual.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo. Nosso recurso de texto para vídeo transformará seu texto em uma narração com som natural, criando a narrativa central para seu vídeo de sustentabilidade.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem selecionando um avatar de IA de nossa biblioteca diversificada. Esses avatares de IA podem apresentar seu conteúdo de sustentabilidade, adicionando um toque humano sem filmagens complexas.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com controles de branding para alinhar com sua identidade corporativa. Incorpore seu logotipo, cores específicas e escolha entre vários modelos para manter um estilo visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seus vídeos de relatórios ESG impactantes para alcançar stakeholders e amplificar sua mensagem de sustentabilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Relatórios Corporativos de Sustentabilidade

.

Desenvolva vídeos profissionais de relatórios corporativos de sustentabilidade para comunicar de forma transparente seus esforços e progressos ESG para stakeholders.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de sustentabilidade ESG?

A HeyGen serve como um Criador de Vídeos de Sustentabilidade com IA intuitivo, permitindo que você produza rapidamente vídeos de sustentabilidade atraentes e vídeos de relatórios corporativos de sustentabilidade. Nossa plataforma de geração de vídeos com IA simplifica o processo, tornando a narrativa impactante acessível para todas as suas necessidades de relatórios ESG.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para comunicar efetivamente ideias complexas de ESG?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados, capacidades de texto para vídeo e geração de narração para desmistificar conceitos ESG intrincados. Isso permite uma comunicação clara e envolvente do seu impacto ambiental e metas de sustentabilidade para diversos stakeholders por meio de vídeos profissionais.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vários vídeos de sustentabilidade?

Absolutamente. A HeyGen fornece modelos personalizáveis e controles de branding, incluindo integração de logotipo e cores, para garantir que seus vídeos de sustentabilidade se alinhem perfeitamente com sua identidade corporativa. Isso é ideal para criar vídeos consistentes para redes sociais ou vídeos de treinamento interno que reflitam sua marca.

Como a HeyGen torna a criação de vídeos sustentáveis mais eficiente?

A HeyGen aprimora a criação de vídeos sustentáveis oferecendo uma plataforma onde você pode gerar vídeos de alta qualidade sem a necessidade de extensas filmagens no local ou complexidades de produção tradicionais. Nossa tecnologia de geração de vídeos com IA, incluindo um agente de vídeo de IA e uma biblioteca de mídia abrangente, capacita a criação de vídeos eficiente e amigável ao ESG, economizando recursos e tempo.

