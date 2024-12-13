Criador de vídeos de relatórios ESG: Simplifique Sua História de Sustentabilidade

Crie vídeos de relatórios ESG envolventes sem esforço com avatares de IA, transformando dados complexos em histórias visuais impactantes para máximo engajamento.

Produza um vídeo convincente de 60 segundos sobre o relatório de sustentabilidade corporativa, direcionado a investidores e principais partes interessadas, destacando as mais recentes conquistas ambientais da sua empresa. O estilo visual deve ser profissional e orientado por dados, utilizando gráficos e tabelas animadas, complementado por uma narração clara e autoritária gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen para simplificar efetivamente dados complexos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos sobre sustentabilidade voltado para funcionários e o público em geral, ilustrando uma iniciativa específica de impacto ambiental ou social positivo. Utilize visuais dinâmicos e motivadores que transmitam progresso genuíno, criados de forma eficiente ao aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seu roteiro em vídeos envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos sobre o relatório ESG para a alta administração e oficiais de conformidade, explicando novas medidas de conformidade regulatória. Apresente um avatar profissional de IA apresentando informações-chave em um cenário de estatísticas relevantes do setor, garantindo clareza e acessibilidade com as Legendas do HeyGen, essenciais para vídeos de relatórios ESG abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 60 segundos fácil de usar para uma ferramenta de criação de vídeos de relatórios ESG, destacando sua facilidade de uso para pequenas e médias empresas. A estética visual deve ser limpa e instrutiva, demonstrando a aplicação prática dos Modelos e cenas do HeyGen para criar conteúdo polido, tornando as soluções profissionais de criação de vídeos de relatórios ESG acessíveis a todos.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de relatórios ESG

Transforme relatórios complexos de sustentabilidade corporativa em vídeos envolventes sem esforço com IA, tornando seus dados ESG claros e impactantes para todas as partes interessadas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo ESG
Comece inserindo seus dados ou roteiro de relatório ESG. Aproveite nosso recurso de Texto-para-vídeo para converter suas mensagens-chave em uma narrativa de vídeo de forma eficiente.
2
Step 2
Selecione Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca e selecione um Ator de Voz de IA para narrações claras e automáticas que dão vida às suas narrativas de sustentabilidade.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe Seu Relatório
Aplique seus controles de Branding para integrar logotipos e cores da empresa. Melhore sua mensagem com visualização de dados dinâmica e garanta acessibilidade com nosso Gerador de Legendas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Finalize seus vídeos de qualidade profissional, fazendo qualquer redimensionamento de proporção necessário. Gere seus vídeos envolventes prontos para compartilhamento em todas as suas plataformas para aumentar a transparência e a comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Iniciativas de Sustentabilidade Corporativa

.

Destaque os esforços ambientais, sociais e de governança da sua empresa com vídeos profissionais de IA para construir confiança e demonstrar impacto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa?

O Criador de Vídeos de Sustentabilidade com IA do HeyGen capacita as organizações a transformar relatórios estáticos em vídeos dinâmicos e envolventes. Aproveite modelos pré-desenhados profissionais e narrativa visual poderosa para comunicar efetivamente seus relatórios de sustentabilidade, melhorando a imagem da sua marca.

O HeyGen pode simplificar dados ESG complexos em visuais atraentes?

Absolutamente. O HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA, incluindo avatares de IA e Texto para Vídeo, para simplificar dados ESG complexos em narrativas claras e atraentes. Isso permite uma visualização de dados poderosa que torna suas iniciativas de sustentabilidade acessíveis e impactantes.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de relatórios ESG eficiente?

O HeyGen serve como uma solução eficiente sem código para criar vídeos de relatórios ESG, reduzindo drasticamente o tempo de produção. Seu recurso de Texto para Vídeo, juntamente com um Ator de Voz de IA e Gerador de Legendas, permite a criação rápida de vídeos de qualidade profissional usando modelos pré-desenhados intuitivos.

Como os avatares de IA melhoram os vídeos de sustentabilidade criados com o HeyGen?

Os avatares de IA no HeyGen trazem um toque humano aos seus vídeos de sustentabilidade, aumentando o engajamento e a narrativa visual. Eles podem entregar sua comunicação de sustentabilidade corporativa de forma profissional em vários idiomas, fazendo com que suas mensagens ressoem globalmente.

