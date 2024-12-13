Gerador de Vídeos de Relatórios ESG para Histórias de Sustentabilidade Poderosas

Aumente o engajamento dos stakeholders e a transparência em seus relatórios de sustentabilidade com avatares de IA realistas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 2 minutos para funcionários e departamentos de treinamento interno, destacando novas iniciativas de sustentabilidade corporativa. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e instrutivo, usando um tom positivo para explicar tópicos complexos. Este vídeo deve utilizar os extensos modelos de vídeo do HeyGen e a geração precisa de narração para garantir uma mensagem consistente em vários departamentos, promovendo um engajamento mais forte dos stakeholders.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 60 segundos para organizações ambientais e defensores da sustentabilidade, focando em vídeos de conscientização sobre mudanças climáticas com visualizações de dados convincentes. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, apresentando imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, complementadas por uma trilha sonora inspiradora e legendas claras para maximizar a acessibilidade e a ressonância emocional para um público amplo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça concisa de conteúdo para redes sociais de 45 segundos para equipes de marketing e comunicações corporativas, mostrando o compromisso de uma empresa com a comunicação e transparência ESG. Este vídeo requer um estilo visual moderno e compartilhável com controles de marca fortes para refletir a identidade da empresa, e deve aproveitar o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para otimizar para várias plataformas sociais, garantindo o máximo alcance e engajamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Relatórios ESG

Transforme facilmente dados ESG complexos em vídeos envolventes que ressoam com os stakeholders, aumentando a transparência e a confiança.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando a narrativa do seu relatório ESG. Nossa plataforma usa seu texto para gerar automaticamente conteúdo de vídeo, simplificando sua produção com capacidades de Texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar suas iniciativas de sustentabilidade corporativa.
3
Step 3
Aplique Marca & Acessibilidade
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca abrangentes. Adicione legendas para garantir que seu vídeo ESG seja acessível a todos os stakeholders.
4
Step 4
Exporte Seu Relatório
Com seu vídeo completo, incluindo geração profissional de narração, exporte seu relatório ESG final em vários formatos prontos para engajamento e distribuição dos stakeholders.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o impacto e as iniciativas de sustentabilidade

Comunique efetivamente as conquistas ESG e as iniciativas de sustentabilidade da sua empresa através de vídeos corporativos gerados por IA para todos os stakeholders.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de relatórios ESG usando IA?

O HeyGen simplifica a geração de vídeos de relatórios ESG aproveitando avatares avançados de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Os usuários podem transformar roteiros em vídeos envolventes, completos com geração profissional de narração e legendas geradas automaticamente, garantindo uma comunicação abrangente das iniciativas de sustentabilidade.

O HeyGen pode agilizar a produção de vídeos de sustentabilidade corporativa?

Com certeza. O HeyGen oferece uma plataforma de geração de vídeos de ponta a ponta, permitindo a criação rápida de vídeos de sustentabilidade corporativa através de modelos de vídeo fáceis de usar e criação de vídeo nativa de prompts. Essa abordagem ajuda a automatizar fluxos de trabalho e produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para vários stakeholders.

Quais controles de marca estão disponíveis para meus vídeos de comunicação ESG?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos em seus vídeos de comunicação ESG. Isso garante consistência em todo o seu conteúdo de mídia social e comunicações internas, fortalecendo o engajamento dos stakeholders.

Como avatares de IA e visualização de dados podem melhorar as divulgações ESG?

Os avatares de IA do HeyGen podem apresentar informações complexas de forma eficaz, tornando suas divulgações ESG mais acessíveis e envolventes. Combinado com capacidades de visualização de dados, isso melhora a transparência e a clareza em seus relatórios de sustentabilidade, permitindo que insights baseados em dados sejam comunicados de forma dinâmica.

