Gerador de Treinamento de Escalonamento: Desenvolva Habilidades de Desescalonamento

Crie treinamentos realistas de desescalonamento e ferramentas de roleplay com IA dinâmicos para feedback imediato.

578/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo vívido de 90 segundos voltado para funcionários em funções de alta pressão com clientes, focando em "treinamento de desescalonamento" prático. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e baseado em cenários, apresentando simulações realistas de interações desafiadoras com clientes, com dicas de áudio instrutivas claras e orientações na tela. Ilustre como os sofisticados "avatares de IA" da HeyGen podem representar diversas personas de clientes, oferecendo uma experiência de aprendizado autêntica.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 2 minutos direcionado a profissionais de RH e líderes de equipe, demonstrando como utilizar efetivamente "ferramentas de roleplay com IA" para cultivar "habilidades de resolução de conflitos" dentro de uma equipe. Adote um estilo visual interativo com vozes de IA profissionais, mas acessíveis, guiando os espectadores por disputas comuns no local de trabalho e respostas ideais. Destaque a facilidade de personalizar cenários usando "Modelos e cenas" da HeyGen para criar treinamentos relevantes e impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 75 segundos para especialistas em suporte técnico e treinadores de TI, explicando a importância primordial do "feedback imediato" em "experiências de aprendizado imersivas". O estilo visual deve ser moderno e elegante, empregando infográficos animados e gravações de tela para demonstrar respostas do sistema, acompanhados por um narrador confiante e informativo. Mostre as capacidades avançadas de "Geração de Narração" da HeyGen para fornecer feedback preciso e contextualizado dentro dos módulos de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Escalonamento

Gere vídeos dinâmicos de treinamento de desescalonamento de forma rápida e eficiente. Capacite sua equipe com cenários realistas e ferramentas com IA para aprimorar habilidades de resolução de conflitos.

1
Step 1
Crie Seu Cenário com um Modelo
Comece selecionando um Modelo de Vídeos de Escalonamento de Crise ou inicie do zero. Insira facilmente seu roteiro de treinamento e nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro o converterá em um vídeo rascunho.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares de IA para Roleplay
Escolha entre nossa ampla gama de avatares de IA para representar os participantes em seus cenários. Esses avatares de IA funcionam como ferramentas eficazes de roleplay com IA, permitindo interações dinâmicas para seu treinamento.
3
Step 3
Refine o Diálogo e Adicione Branding
Aprimore seu vídeo com diálogos de som natural usando a geração de Narração. Aplique os controles de Branding da sua organização, incluindo logotipos e cores, para criar conteúdo profissional que reforça habilidades de resolução de conflitos.
4
Step 4
Exporte para Aprendizado Imersivo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas. Implante esses vídeos para proporcionar experiências de aprendizado imersivas para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Cenários de Treinamento Complexos

.

Esclareça protocolos intrincados de desescalonamento e crie modelos de avaliação personalizados através de vídeo com IA, melhorando os resultados de aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de vídeo com IA da HeyGen melhoram o treinamento e a comunicação?

A HeyGen utiliza avançadas "ferramentas de vídeo com IA" e "avatares de IA" realistas para transformar roteiros em envolventes "Vídeos de Treinamento com IA". Essa capacidade simplifica a criação de conteúdo, tornando o aprendizado mais eficiente e acessível em diversos assuntos.

A HeyGen oferece suporte multilíngue para vídeos de treinamento com IA?

Sim, a HeyGen oferece suporte multilíngue abrangente, permitindo que você crie "Vídeos de Treinamento com IA" para um público global com facilidade. O Gerador de Texto para Vídeo integrado da plataforma integra diversos idiomas para um alcance amplo.

A HeyGen suporta modelos de avaliação personalizados para análise de chamadas com IA?

A HeyGen oferece capacidades robustas para "Avaliação de Chamadas com IA e Automação de QA". Os usuários podem utilizar "modelos de avaliação personalizados" para analisar o desempenho de chamadas de forma eficiente, garantindo qualidade e feedback consistentes em seus programas de treinamento.

O que torna a HeyGen ideal para criar simulações realistas para treinamento?

A plataforma da HeyGen oferece recursos como "ferramentas de roleplay com IA" e modelos personalizáveis, incluindo um "Modelo de Vídeos de Escalonamento de Crise", para criar "simulações realistas". Isso permite experiências de aprendizado imersivas que preparam os trainees de forma eficaz para cenários do mundo real.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo