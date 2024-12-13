Criador de Vídeos de Excelência Ergonômica para Saúde e Segurança

Simplifique o treinamento de funcionários e promova a saúde no local de trabalho de forma eficaz com avatares AI dinâmicos.

485/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para novos funcionários e gerentes de segurança no trabalho, detalhando a postura correta e a configuração da estação de trabalho para uma ergonomia ideal no local de trabalho, contribuindo assim para o treinamento dos funcionários. O vídeo deve empregar um estilo visual amigável e informativo, com texto na tela reforçando os pontos principais, utilizando avatares AI da HeyGen para demonstrar ações e incorporando legendas para acessibilidade, garantindo compreensão abrangente em equipes diversas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia abrangente de 2 minutos para oficiais de segurança e líderes de equipe sobre a implementação de protocolos específicos de segurança no local de trabalho para minimizar riscos de prevenção de lesões. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual meticulosa, passo a passo, talvez integrando diagramas animados e exemplos do mundo real da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen. Uma voz calma e autoritária deve guiar os espectadores por cada protocolo, aproveitando efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen para manter uma imagem de marca consistente e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e proprietários de empresas, mostrando a facilidade com que a HeyGen pode criar uma série de vídeos de bem-estar ergonômico. O estilo visual deve ser moderno e energético, com cortes rápidos entre diversos ambientes de escritório e música de fundo animada, utilizando avatares AI da HeyGen para representar vários papéis. O vídeo deve demonstrar o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, enfatizando como o conteúdo pode ser adaptado facilmente para diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Excelência Ergonômica

Crie vídeos impactantes para excelência ergonômica. Eduque sua força de trabalho sobre saúde no local de trabalho e prevenção de lesões com treinamento profissional impulsionado por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu roteiro detalhado sobre ergonomia no local de trabalho e prevenção de lesões no recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para começar a gerar seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI para atuar como seu apresentador na tela, garantindo uma entrega consistente e envolvente da sua mensagem de treinamento ergonômico.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Integre os controles de Branding da sua empresa, como logotipos e cores, para personalizar o vídeo e reforçar sua identidade organizacional ao longo do treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Utilize o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para baixar seu vídeo de excelência ergonômica concluído no formato ideal para várias plataformas e compartilhá-lo com seus funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Protocolos de Saúde no Local de Trabalho

.

Desmembre protocolos complexos de saúde e segurança no local de trabalho em conteúdo de vídeo fácil de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos usando AI?

A HeyGen transforma texto em vídeos polidos usando seu avançado criador de vídeos AI. Basta inserir seu roteiro, e o sistema de geração de vídeo de ponta a ponta da HeyGen criará conteúdo profissional completo com avatares AI e narrações, simplificando todo o processo de produção.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding de vídeos?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode aproveitar vários modelos e cenas e utilizar o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar o conteúdo para diversas plataformas.

Posso criar avatares AI realistas e narrações com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite a criação de avatares AI altamente realistas para apresentar sua mensagem com autenticidade. Juntamente com a geração avançada de narrações e legendas automáticas, a HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo seja envolvente e acessível a um público amplo.

Quão eficiente é o processo de texto para vídeo da HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos por meio de sua eficiente capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Aproveitando a criação de vídeo nativa de prompt, nosso criador de vídeos AI transforma rapidamente suas ideias em conteúdo visual de alta qualidade, economizando significativamente tempo e recursos em comparação com métodos tradicionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo