Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para novos funcionários e gerentes de segurança no trabalho, detalhando a postura correta e a configuração da estação de trabalho para uma ergonomia ideal no local de trabalho, contribuindo assim para o treinamento dos funcionários. O vídeo deve empregar um estilo visual amigável e informativo, com texto na tela reforçando os pontos principais, utilizando avatares AI da HeyGen para demonstrar ações e incorporando legendas para acessibilidade, garantindo compreensão abrangente em equipes diversas.
Produza um guia abrangente de 2 minutos para oficiais de segurança e líderes de equipe sobre a implementação de protocolos específicos de segurança no local de trabalho para minimizar riscos de prevenção de lesões. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual meticulosa, passo a passo, talvez integrando diagramas animados e exemplos do mundo real da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen. Uma voz calma e autoritária deve guiar os espectadores por cada protocolo, aproveitando efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen para manter uma imagem de marca consistente e profissional.
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e proprietários de empresas, mostrando a facilidade com que a HeyGen pode criar uma série de vídeos de bem-estar ergonômico. O estilo visual deve ser moderno e energético, com cortes rápidos entre diversos ambientes de escritório e música de fundo animada, utilizando avatares AI da HeyGen para representar vários papéis. O vídeo deve demonstrar o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, enfatizando como o conteúdo pode ser adaptado facilmente para diferentes plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Aumente o Engajamento no Treinamento Ergonômico.
Impulsione maior participação e retenção no treinamento essencial de ergonomia no local de trabalho.
Escale Programas de Bem-Estar Ergonômico.
Produza e distribua de forma eficiente cursos abrangentes de bem-estar ergonômico para uma base de funcionários mais ampla.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos usando AI?
A HeyGen transforma texto em vídeos polidos usando seu avançado criador de vídeos AI. Basta inserir seu roteiro, e o sistema de geração de vídeo de ponta a ponta da HeyGen criará conteúdo profissional completo com avatares AI e narrações, simplificando todo o processo de produção.
Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding de vídeos?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode aproveitar vários modelos e cenas e utilizar o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar o conteúdo para diversas plataformas.
Posso criar avatares AI realistas e narrações com a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite a criação de avatares AI altamente realistas para apresentar sua mensagem com autenticidade. Juntamente com a geração avançada de narrações e legendas automáticas, a HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo seja envolvente e acessível a um público amplo.
Quão eficiente é o processo de texto para vídeo da HeyGen?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos por meio de sua eficiente capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Aproveitando a criação de vídeo nativa de prompt, nosso criador de vídeos AI transforma rapidamente suas ideias em conteúdo visual de alta qualidade, economizando significativamente tempo e recursos em comparação com métodos tradicionais.