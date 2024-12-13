O HeyGen permite que você otimize facilmente seus vídeos de demonstração de produtos e outros conteúdos para múltiplas plataformas através de redimensionamento flexível de proporção e diversas opções de exportação. Isso garante que suas demonstrações sociais e conteúdos promocionais tenham uma aparência profissional e desempenhem bem onde quer que sejam compartilhados.