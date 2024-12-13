Seu Gerador de Vídeos Tutoriais de Equipamentos para Guias Fáceis

Crie facilmente vídeos de instruções e simplifique o treinamento usando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Crie um vídeo tutorial de 60 segundos demonstrando a configuração rápida de uma nova máquina de espresso doméstica, especificamente para proprietários de primeira viagem. O estilo visual deve ser claro, limpo e convidativo, usando closes de cada componente, complementado por uma narração amigável e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os passos e garantir uma comunicação clara com geração de narração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos abordando problemas comuns de solução de problemas para um termostato inteligente, direcionado a proprietários de casas que enfrentam pequenas falhas técnicas. Este vídeo deve apresentar visuais claros e diretos com etapas anotadas e uma narração calma e informativa, aprimorada por legendas para auxiliar na compreensão. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar a narração de forma eficiente a partir de um guia detalhado.
Prompt de Exemplo 2
Imagine uma demonstração de criador de vídeo de produto de 90 segundos detalhando a operação segura e as principais características de uma furadeira de bancada compacta, voltada para entusiastas de bricolagem e novos aprendizes de oficina. O estilo visual deve ser detalhado com múltiplos ângulos e sobreposições de texto claras na tela, apoiado por uma narração séria, mas acessível. Incorpore o rico suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para imagens de B-roll e aproveite vários Modelos e cenas para estruturar o tutorial de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos oferecendo uma dica rápida de manutenção para prolongar a vida útil de uma batedeira, destinado a cozinheiros domésticos que buscam conselhos práticos. A estética visual deve ser calorosa e convidativa, potencialmente usando uma tela dividida ou estilo infográfico, acompanhada por uma narração alegre e concisa. Utilize os avatares de IA da HeyGen para um apresentador consistente e garanta que o vídeo seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Tutoriais de Equipamentos

Crie facilmente vídeos de instruções claros e envolventes para simplificar o treinamento e melhorar a compreensão do produto para qualquer equipamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo instrucional, depois utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente uma narração profissional e cenas de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu tutorial de equipamento, tornando suas explicações claras e envolventes sem a necessidade de apresentadores humanos.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Personalize seu vídeo com controles de Branding (logo, cores), garantindo que seu tutorial esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu tutorial usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para preparar seu vídeo para compartilhamento perfeito em todas as plataformas e dispositivos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Snippets Rápidos de Tutoriais para Mídias Sociais

Transforme rapidamente tutoriais de equipamentos mais longos em clipes de vídeo concisos e envolventes, ideais para compartilhamento em mídias sociais e dicas rápidas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos instrucionais?

O HeyGen funciona como um Criador de Vídeos de IA intuitivo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos instrucionais profissionais de forma eficiente. Seus recursos, como um editor de arrastar e soltar e Modelos de Vídeo prontos para uso, ajudam a simplificar significativamente a criação de treinamentos.

Posso gerar um vídeo tutorial de equipamento usando apenas texto e um avatar de IA?

Absolutamente. Com o HeyGen, você pode aproveitar o recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar vídeos tutoriais de equipamentos envolventes. Basta inserir seu roteiro, selecionar um avatar de IA, e o HeyGen produzirá um vídeo profissional completo com narração gerada por IA e legendas automáticas.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de produtos?

O HeyGen oferece recursos robustos para personalizar vídeos de produtos, incluindo uma rica biblioteca de mídia para visuais e controles de branding para manter a estética da sua empresa. Você pode facilmente selecionar visuais, aplicar seu branding e refinar o conteúdo usando o editor de vídeo para criar apresentações de produtos impactantes.

Com que rapidez posso criar, editar e compartilhar vídeos de instruções de alta qualidade com o HeyGen?

O HeyGen capacita os usuários a criar, editar, exportar e compartilhar vídeos de instruções de alta qualidade rapidamente. A plataforma simplifica todo o processo, desde a criação do seu roteiro até a finalização do vídeo com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo uma documentação de vídeo eficiente.

