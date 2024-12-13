Crie um vídeo tutorial de 60 segundos demonstrando a configuração rápida de uma nova máquina de espresso doméstica, especificamente para proprietários de primeira viagem. O estilo visual deve ser claro, limpo e convidativo, usando closes de cada componente, complementado por uma narração amigável e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os passos e garantir uma comunicação clara com geração de narração.

