O HeyGen simplifica todo o processo de se tornar um criador de vídeos de demonstração de produtos ao oferecer um fluxo de trabalho contínuo que elimina a necessidade de filmagens ou edições complexas. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar ajuda você a criar conteúdo de vídeo atraente de forma eficiente, desde o conceito até a produção final, transformando sua criação de conteúdo de vídeo.