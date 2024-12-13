Criador de Vídeos de Integração de Equipamentos Simplifica o Treinamento

Entregue treinamento de equipamentos claro e eficaz mais rapidamente usando texto para vídeo a partir de roteiro para transformar suas instruções em visuais atraentes com facilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 45 segundos para funcionários que estão aprendendo a operar novos equipamentos avançados de laboratório, utilizando uma abordagem de 'criador de vídeos de integração de equipamentos' com um estilo visual e de áudio claro e passo a passo apresentado por um avatar de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento informativo de 60 segundos para novos representantes de atendimento ao cliente explicando as políticas principais da empresa, transformando um roteiro pré-escrito em 'vídeos de integração' profissionais com uma estética calma e limpa através do recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo 'como fazer' conciso de 30 segundos para todo o pessoal interno demonstrando uma solução rápida para um problema comum de TI, apresentando visuais dinâmicos, áudio claro e legendas acessíveis para garantir compreensão imediata.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Equipamentos

Crie rapidamente vídeos de integração de equipamentos envolventes e informativos para simplificar o treinamento e garantir que sua equipe domine novas ferramentas com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu roteiro de integração ou carregando um texto existente. Nossa plataforma utiliza capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para narrar seu vídeo de integração, garantindo um apresentador consistente e profissional durante todo o treinamento de equipamentos.
3
Step 3
Adicione Narração Gerada por IA
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro usando IA. Nosso recurso de geração de narração oferece várias vozes para transmitir perfeitamente suas instruções de integração.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de integração de equipamentos exportando-os no formato e resolução desejados, prontos para distribuição à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos

Produza rapidamente vídeos de integração de equipamentos de alta qualidade e envolventes, reduzindo significativamente o tempo de produção com IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA que simplifica a criação de vídeos de integração profissionais. Aproveite nossos modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA para produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade sem a necessidade de equipamentos complexos.

A HeyGen oferece opções de personalização para conteúdo de vídeo de integração?

Com certeza! A HeyGen oferece total personalização para seus vídeos de integração. Você pode aplicar controles de branding como logotipos e cores, escolher entre vários modelos de vídeo e até utilizar vídeos animados para combinar perfeitamente com a estética e a mensagem da sua empresa.

Posso usar avatares de IA e texto para vídeo nos meus vídeos de treinamento de funcionários?

Sim, a HeyGen permite que você use avatares de IA para apresentar seu conteúdo, transformando seu roteiro em um vídeo envolvente. Essa capacidade de geração automática de vídeos facilita a produção de vídeos de treinamento de funcionários consistentes e profissionais de forma eficiente.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de integração com IA ideal?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de integração com IA ideal devido à sua plataforma de vídeo intuitiva com IA. Ela oferece geração automática de vídeos, narração gerada por IA e recursos de colaboração sem interrupções, permitindo que você produza vídeos de integração abrangentes com facilidade e rapidez incomparáveis.

