Crie um vídeo envolvente de 1 minuto direcionado a educadores e estudantes do ensino médio, mostrando a funcionalidade de um Conjunto de Motor/Gerador de Demonstração. O estilo visual deve ser claro e bem iluminado, com close-ups dinâmicos dos componentes em ação, complementados por uma narração envolvente e informativa. Utilize a geração de narração do HeyGen para explicar os princípios de como este equipamento é usado para ensinar eletricidade, tornando conceitos complexos facilmente compreensíveis para demonstrações em sala de aula.

